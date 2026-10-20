Calendar Evaluare Națională 2027 pentru absolvenții clasei a VIII-a. Când are loc simularea examenului

Ministerul Educației a publicat, marți, forma finală a calendarului de desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2026 – 2027 și a calendarului simulării acestui examen.

Pe 22 iunie 2027, elevii vor susține proba scrisă la Limba și literatura română la Evaluarea Națională, iar în 24 iunie proba la Matematică. Elevii din partea minorităților naționale vor da pe 25 iunie proba scrisă la Limba și literatura maternă.

Rezultatele vor fi afișate pe 30 iunie, până la ora 12:00. În aceeași zi, elevii își vor putea vedea lucrările scrise, la cerere, și vor putea depune contestații. Și pe 1 și 2 iulie vor putea fi vizualizate lucrările scrise și se vor depune contestații.

Pe 7 iulie vor fi afișate rezultatele finale după soluționarea contestațiilor la Evaluare Națională 2027.

Calendar simulare Evaluare Națională 2027 clasa a VIII-a

Ministerul Educației a publicat și calendarul de desfășurare a simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a: