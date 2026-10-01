Călin Georgescu a contestat în instanţă sechestrul pus pe vila lui din Mogoșoaia. Când se judecă cererea

Călin Georgescu, arestat preventiv în dosarul de înșelăciune, a depus prin avocaţi o contestaţie împotriva sechestrului pus de procurori pe vila lui din Mogoşoaia.

Sechestrul a fost instituit de DIICOT pe 24 septembrie, pentru recuperarea prejudiciului de 1,1 milioane de euro care i se impută lui Georgescu. Contestația va fi judecată la Tribunalul București pe 7 octombrie, transmite Agerpres.

O investigație Rise Project din anul 2024 arăta că vila din Mogoșoaia a fost cumpărată de familia Georgescu în luna octombrie 2024 pentru 280.000 de euro.

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale se află de marţi în Arestul Central al Capitalei, fiind arestat pentru 30 de zile în dosarul în care este acuzat că a înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Georgescu fusese reținut în acest dosar în 21 septembrie, iar Tribunalul București a decis apoi să îl plaseze sub control judiciar. Curtea de Apel București a întors însă decizia primei instanțe și a decis ca Georgescu să fie arestat pentru 30 de zile.

De ce este acuzat Călin Georgescu

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de un afacerist din Buzău, Răzvan Leu, care susţine că a fost păgubit cu suma de un milion de euro. Concret, Răzvan Leu l-a cunoscut pe Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu, iar fostul candidat i-a propus implicarea într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase.

Afacerea avea nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro, iar Georgescu e acuzat i-a recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

În continuare, pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de un milion de euro, dintre care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Georgescu la prezidenţiale. Procurorii spun că pentru această ultimă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.

Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

Speța în care Călin Georgescu este acuzat că l-a înșelat pe omul de afaceri Răzvan Leu cu 1,1 milioane de euro este al treilea dosar care îl vizează pe fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Luni, Georgescu a avut termen în procesul de tentativă de lovitură de stat, în care sunt judecați Horațiu Potra și alți 20 de inculpați, însă a fost amânat. Instanța a stabilit următorul termen pe 12 octombrie.