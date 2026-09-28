Termen în dosarul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra, în care sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat / Ce se întâmplă acum la Curtea de Apel București

Procesul în care fostul candidat prezidențial Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi alţi 20 de inculpaţi sunt acuzaţi de tentativă de lovitură de stat, s-a reluat luni, la Curtea de Apel Bucureşti.

În fața instanței s-au strâns zeci de susținători ai lui Călin Georgescu. Pe de o parte, aceștia scandează lozinci de susținere pentru fostul candidat, iar pe de altă parte, strigă „presa mincinoasă” și îi huiduie pe reporterii aflați la fața locului.

Jandarmii au instituit măsuri de securitate și au montat garduri de delimitare.

Termenul de judecată în dosarul care îi vizează a fost stabilit pentru ora 12:30 la Curtea de Apel București.

Dosarul a ajuns în faza de judecată pe fond după ce, la data de 6 august, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv contestațiile formulate de inculpați.

În rechizitoriu, procurorii Parchetului General notează că aceștia ar fi plănuit o mișcare de destabilizare și un protest violent în București pe 8 decembrie 2024, exact în ziua în care fusese programat al doilea tur al alegerilor prezidențiale, anulate ulterior de Curtea Constituțională.

Apariție surpriză la primul termen

La primul termen al procesului, care a avut loc pe 9 septembrie, în sala de judecată s-au aflat Horațiu Potra și mai mulți inculpați, precum și avocații acestora, printre care și fosta deputată PSD Laura Vicol. Tot atunci, ședința a fost amânată după ce Georgescu nu s-a prezentat și a cerut un nou termen prin avocați.

Vicol este avocata lui Dan Cristian Panță, fost consilier local la Mediaș și unul dintre oamenii de bază ai lui Horațiu Potra, conform procurorilor. Procurorii Parchetului General îl menționează în rechizitoriu printre cei care, sub coordonarea lui Horațiu Potra, l-au finanțat pe Călin Georgescu atât în perioada de precampanie, cât și pe durata derulării campaniei electorale.