Călin Georgescu dă cărțile pe față în legătură cu Horațiu Potra. „Era firesc să se întâmple așa”

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a declarat joi seară că a mințit, la rugămintea lui Horațiu Potra, atunci când a spus inițial că nu îl cunoaștea pe liderul grupării de mercenari, care acum este dat în urmărire, pe numele acestuia fiind emis un mandat de arestare.

Prezent în studioul Realitatea Plus, la emisiunea realizată de Anca Alexandrescu („Culisele statului paralel”), Georgescu a explicat că prima dată a negat că îl știe pe Potra, apoi „datorită situației” a recunoscut că îl cunoaște.

„Ideea este așa, evident, în primul rând, la solicitarea lui expresă acum ceva timp, evident că și pentru protecția lui și în special pentru protecția mea, nu puteam să vorbim. La emisiunea dumneavoastră, a doua zi, un general, era un om din sistem, a spus foarte clar că așa și trebuia procedat pentru că este vorba despre siguranța unui om și a unei situații, într-o campanie nu foarte simplă. Deci, era firesc să se întâmple așa”, a declarat Georgescu.

Întrebat dacă s-a temut pentru siguranța sa, Georgescu a răspuns afirmativ, reamintând că a declinat protecția oferită de SPP pentru că are încredere în „băieții mei, în militarii din Legiunea Străină, Marian Burcea, care coordonează absolut totul”.

Ce spune despre limuzina Mercedes închiriată de Potra

Aspirantul la cea mai înaltă funcție în stat a recunoscut că a folosit mașina despre care vorbesc procurorii, apreciind că este o chestiune „total minoră”.

Anchetatorii susțin că a benificiat, cu titlu gratuit, de o limuzină Mercedes GLE Coupe închiriată începând cu luna iunie 2024 și, cel mai probabil, până în ianuarie 2025, prin intermediul unei societății deținută de un apropiat al lui Potra.

Chiria, de circa 16.900 lei, a fost plătită de Potra în numerar, iar conversatiile de pe WhatsApp au arătat un aranjament sistematic pe întreaga perioadă a campaniei electorale, precum și anterior acestui moment, potrivit procurorilor, scrie Antena 3, care a și publicat discuțiile dintre cei doi.

„Dacă am folosit-o la început? Da, sigur că da! Am și pus-o în declarația de avere, cred că rămân toți uimiți pentru că este absolut banală, înainte să fie militarii din Legiunea Franceză lângă mine pentru că aveau în momentele acele contracte în Africa și era firesc să am o mașină sigură pe care o conduceam doar eu. După ce au venit ei, am renunțat la ea și s-a terminat totul. Și am luat tot dintr-un parc auto, similar, a venit domnul Potra cu acestă mașină, am preluat niște Renault-uri. Pentru că era o mașină opulentă și nu aveam nevoie de o așa ceva, mai ales că cei de lângă mine îmi asigurau absolut totul”, a explicat Georgescu.

El a mai spus că nu este de acord cu deținerea ilegală de arme și că Horațiu Potra trebuie să dea explicații privind această chestiune. În același timp l-a lăudat pentru acțiunile de angajare a unor mercenari.

„A fost un om elogiat, un om care a dat de muncă la sute, mii de oameni în România”, a mai spus Georgescu.

Măsuri preventive pentru Georgescu și Potra

Călin Georgescu a rămas sub control judiciar după ce instanța i-a respins în cursul zilei de joi cererea de revocare a măsurii. Fostul candidat la președinție fiind este de procurori de șase infracțiuni, precum instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, iniţierea unei organizaţii cu caracter fascist sau fals în declarații privind finanțarea campaniei electorale.

Pe numele lui Horațiu Potra a fost emis un mandat de arestare în lipsă, măsură pe care a contestat-o joi la instanța supremă.

Termenul stabilit pentru a lua o decizie în cazul contestației lui Potra este 12 martie.

Horaţiu Potra a părăsit însă România înainte de a-i fi percheziţionată casa miercuri, 26 februarie. În prezent, acesta se află în Dubai, potrivit G4Media.

Zeci de pistoale, puști mitralieră, încărcătoare de la arme letale sau grenade, precum și 25 de kilograme de aur, 3,3 milioane de dolari și peste 700.000 de lei au fost găsite de anchetatori la perchezițiile făcute la locuințele lui Horațiu Potra, ale familiei acestuia și ale mercenarilor săi, a anunțat la o zi după percheziții Poliția Română.