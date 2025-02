VIDEO Imagini cu arsenalul de arme și lingurile de aur găsite de anchetatori la Horațiu Potra. Poliția anunță oficial ce a găsit la percheziții

Zeci de pistoale, puști mitralieră, încărcătoare de la arme letale sau grenade, precum și 25 de kilograme de aur, 3,3 milioane de dolari și peste 700.000 de lei au fost găsite de anchetatori la perchezițiile făcute miercuri la locuințele lui Horațiu Potra, ale familiei acestuia și ale mercenarilor săi, a anunțat joi Poliția Română. Amintim că, în paralel cu perchezițiile, Călin Georgescu a fost ridicat din trafic de procurori și dus la Parchet, care l-a pus sub urmărire penală pentru șase infracțiuni.

Poliția Română a anunțat joi că în urma celor 47 de percheziții făcute miercuri de polițiști și procurori de la Parchetul General au fost descoperite și ridicate:

peste 25 de kilograme de aur (lingouri),

peste 3,3 milioane de dolari, peste 700.000 de lei, 43.000 de euro, 13.000 dirham, 21.000 de dinari sârbești,

peste 40 de încărcătoare (de la arme letale, de diferite calibre), 51 de grenade (militare, ofensive/defensive), 44 de bucăți de lovituri de lansator, 21 de pistoale letale (majoritatea calibrul 9X19mm),

7 pistoale/puști mitralieră letale (calibrul 7,62mm și 7,65mm), peste 20 de cutii/pachete/pungi cu muniție letală, 6 piese de arme, 4 materiale explozive, două aruncătoare/lansatoare de grenade, un fitil detonant, o lunetă.

Poliția reamintește că perchezițiile au fost derulate în județele Sibiu, Mureș, Ilfov, Timiș și Cluj, fiind vizate 27 de persoane și 4 sedii, într-un dosar în care se fac cercetări pentru infracțiuni precum inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, precum și aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid împotriva umanității și de crime de război, precum și răspândirea, în spațiul public, a unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.

De asemenea, în același dosar penal se fac cercetări și pentru inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit, precum și pentru aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizații, instigare publică, fals în declarații privind sursele de finanțare a campaniei electorale, comunicarea de informații false, acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și orice operațiuni cu articole pirotehnice, efectuate fără drept.

Surse judiciare declarau miercuri pentru G4Media că procurorii au găsit în locuinţa lui Horaţiu Potra un seif încastrat în podea şi mascat de parchet, în care se aflau un milion și jumătate de dolari.

Horațiu Potra i-a cerut afaceristului Frank Timiș cel puțin 20 de milioane de dolari pentru campania lui Călin Georgescu, spun procurorii

Procurorii Parchetului General susțin că mercenarul Horațiu Potra, ale cărui imobile au fost percheziționate miercuri, s-a implicat în finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, au declarat surse oficiale citate de G4Media. Procurorii susțin că Potra i-a transmis omului de afaceri de origine română Frank Timiș că Georgescu vrea să deschidă toate minele de aur din România și că „are sprijinul americanilor care i-au făcut campanie lui Donald Trump”.

Procurorii susțin că Georgescu i-a cerut lui Potra încă din 27 aprilie 2022 să îl abordeze pe Frank Timiș pentru a-i susține campania electorală cu 20-35 de milioane de dolari. Horațiu Potra i-ar fi adresat apoi un mesaj lui Frank Timiș în care i-a spus că Georgescu vrea să candideze la prezidențiale în 2024 și vrea să deschidă toate minele din România, în special minele de aur.

De altfel, Călin Georgescu a declarat, la mijlocul lunii ianuarie, în emisiunea realizată de Robert Turcescu la Metropola TV, că, în cazul în care ajunge președinte, va pune imediat în valoare resursele de aur de la Roșia Montană, relatează G4Media.

Cum a răspuns Potra acuzațiilor că i-a cerut milioane de euro lui Frank Timiș pentru campania lui Călin Georgescu

Miercuri seară, Horațiu Potra a avut o intervenție la Realitatea Plus, televiziunea care îl promovează masiv pe Călin Georgescu, unde a recunoscut că a lucrat pentru omul de afaceri Frank Timiș, dar a negat orice legătură cu campania electorală a lui Călin Georgescu.

La remarca moderatoarei Anca Alexandrescu, care i-a spus că „televiziunile dau stenograme că dumneavoastră i-ați cerut bani lui Frank Timiș în numele lui Călin Georgescu”, Horațiu Potra a replicat: „Era vorba de o discuție cu patru ani în urmă. Știe toată lumea, până și președinții africani: ca să faci o campanie trebuie să cheltuiești niște bani. Am discutat, dar domnul Frank a refuzat, a spus «nu am bani»”.

Întrebat dacă a fost la Moscova pentru a aduna bani pentru Călin Georgescu, el a răspuns: „Dacă era finanțat ceva, nu din Moscova, de mine personal, dacă finanțam ceva la domnul Călin (Georgescu), fiți sigur că mă arătau ăștia la televizor. Pentru că au luat telefonul, au reușit să intre în telefon, cum au arătat acel mesaj trimis lui Frank Timiș. Deci nu am finanțat absolut cu nimic. Nu ai cum să vii cu valiza cu bani, nu ai cum să ștergi plăți făcute prin bănci, totul e la vedere. Deci nu m-am dus să finanțez. Nu am venit din Moscova cu valiza de bani. Ați încercat vreodată să veniți prin aeroport cu valize de bani? Nu am nicio legătură cu campania lui Călin Georgescu”.

Potra, despre sumele imense și despre arsenalul de arme găsite în locuința sa: Nu mă obligă nimeni să-mi ţin banii în bancă

„Legat de ce s-a găsit la mine: Într-adevăr, da, s-au găsit sume de bani. Vreau să spun că sunt plecat din România din ’92 și până în 2019 nu am avut reședința în România. În ’94 mi-a expirat buletinul și mi-am mai făcut buletin românesc doar în 2019. Până atunci nu am avut reședința în România. Am câștigat bani, am lucrat pentru regele din Qatar, am lucrat pentru președinți în Africa, toți banii i-am adus în România. Și nu mă obligă nimeni să îmi țin banii în bancă. Pentru că am văzut ce se întâmplă: sunt conturi blocate, mi-au închis conturile și așa mai departe. Toți banii pe care i-am câștigat – am acte pe ei. Din 2011 până în 2018 am avut un contract cu vărul actual al regelui din Qatar, văr primar cu regele. Am fost consultant în securitate pentru familia lui, mă plătea 45.000 de dolari pe lună. A venit în România și a dat o declarație la notar în care recunoaște că am avut acest contract și că a fost onorat”, a declarat Horațiu Potra în intervenția prin telefon făcută în emisiunea Ancăi Alexandrescu.

Întrebat dacă „după ce s-a întâmplat în decembrie a venit și a dat declarația?”, el a răspuns: „Da, după ce au fost perchezițiile din decembrie (2024, n.r.) a venit și a dat declarația la notar. Am lucrat și pentru domnul Frank Timiș, din 2012 până în 2018, am câștigat bani, e adevărat. Da, și firma din Anglia, e adevărat, am câștigat bani și din firma din Anglia”.

În paralel cu perchezițiile făcute miercuri, procurorii l-au ridicat din trafic pe Călin Georgescu și l-au dus la Parchetul General, unde acesta a fost audiat timp de aproximativ cinci ore. Instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false și iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist se numără prin acuzațiile pentru care Călin Georgescu a fost pus sub urmărire penală de către Parchetul General. După audieri, Georgescu a fost lăsat să plece, fiind plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.