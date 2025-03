Călin Georgescu, despre dosarul în care este inculpat: „Am speranţă în CCR”

Călin Georgescu a declarat, sâmbătă, despre dosarul în care este inculpat, că el în continuare are speranţa în magistraţii români şi are speranţă în CCR. „Deci, eu în continuare merg pe linia legii”, a precizat el, potrivit News.ro.

Fostul candidat independent la alegerile prezidențiale a fost întrebat după ce a participat la protest despre acuzaţiile care i se aduc în dosarul deschis de procurori.

„Eu în continuare am speranţa în magistraţii români, în procurori. Aşa cum aţi văzut, am speranţă în Curtea Constituţională. Dacă se restabileşte ordinea constituţională, lucrurile merg bine. Deci, eu în continuare merg pe linia legii. Indiferent, ceea ce am văzut până acum, continui să sper că există demnitate în această instituţie care a făcut foarte mult rău”, a spus Călin Georgescu.

Despre demersurile pe care le-a făcut la nivel internaţional, privind anularea alegerilor, Georgescu a declarat: „Rămâne de văzut. Nu s-au încheiat lucrurile şi ce se întâmplă în America este definitoriu”.

Curtea Constituțională a României a decis în decembrie 2024, într-o decizie fără precedent, să anuleze alegerile prezidențiale și să ceară organizarea unui nou scrutin. Fostul candidat la alegerile prezidențiale, care a câștigat primul tur de scrutin, a susținut, atunci, că decizia CCR de anulare a alegerilor a fost luată fără probe și a contestat-o la CEDO.

Ce știm până acum despre dosarul Parchetului General

Parchetul General a anunțat începerea urmăririi penale împotriva lui Georgescu pentru șase infracțiuni. Tudorel Toader, fost judecător CCR, a spus că acuzaţiile care i se aduc lui Georgescu reprezintă unele dintre cele mai grave infracţiuni și că fostul candidat la prezidențiale riscă o pedeapsă mare, de până la 25 de ani de închisoare.

Călin Georgescu, pus de Parchet sub control judiciar pentru 60 de zile, are mai multe interdicții, printre care să părăsească țara fără încuviințarea autorităților judiciare.

El a plecat de la Parchetul General în uralele și aplauzele susținătorilor săi. Mulțimea i-a scandat numele: „Georgescu Președinte!”. Gestul cu mâna făcut la ieșirea de la audieri a generat dezbateri în mediul online. O cercetătoare a Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” (INSHR-EW) l-a catalogat drept „salut nazist”.

Miercuri dimineaţă, anchetatorii au efectuat 47 de percheziţii pe raza judeţelor Sibiu, Mureş, Timiş, Ilfov şi Cluj, într-un dosar legat de finanţarea campaniei electorale, constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, precum şi promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid.