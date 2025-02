Călin Georgescu nu poate părăsi țara. Ce alte interdicții i-au mai impus procurorii

Călin Georgescu, plasat de Parchetul general sub control judiciar pentru 60 de zile, are mai multe interdicții, printre care să părăsească țara fără încuviințarea autorităților judiciare. De asemenea, el nu are voie să posteze pe rețelele de socializare conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Ce obligații are Călin Georgescu în perioada controlului judiciar:

să nu părăsească țara;

să informeze cu privire la schimbarea locuinței;

să nu creeze/utilizeze conturi pe platformele sociale online pe care să posteze conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist, xenofob.

să se prezinte la organul de poliție desemnat de IPJ Ilfov, care va stabili programul de supraveghere;

să se prezinte la organul de urmărire penală și la judecătorul de drepturi și libertăți, la judecătorul de cameră preliminară, ori de câte ori este chemat;

să nu dețină și să nu poarte armă.

Georgescu este urmărit penal pentru șase infracțiuni: