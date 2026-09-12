Călin Georgescu își anunță vizita la o piață din Oradea, spunând că vrea să caute producători locali. Șeful ADP: „Nu avem”

Călin Georgescu și-a anunțat prezența, duminică dimineață, în Piața 100 din Oradea, unde „roadele muncii gospodarilor din zonă își găsesc cumpărători”, după cum descrie fostul candidat la prezidențiale. Șeful ADP Oradea spune că în acea piața nu sunt producători locali: „Probabil cineva i-a spus că acolo este multă lume duminica”.

Georgescu a început în ultimele luni un tur național, cu vizite în diverse locații din mai multe județe din țară. Cel mai recent, pe 5 septembrie, a fost în Vaslui.

Următoarea lui oprire a anunțat-o pentru dumincă, 13 septembrie, la Oradea.

„Dragii mei, Toamna Cămărilor Românești continuă. Ridicăm împreună România! Căutați producători autohtoni, crescători de animale sau firme cu proprietari români și cumpărați de la ei. Duminică, 13 septembrie 2026, eu voi fi la Piata 100 din Oradea (fosta Ocska Piac), dimineată la 8:30”, a anunțat pe 7 septembrie Georgescu, pe pagina lui de Facebook.

Georgescu a spus că a ales „acest loc emblematic pentru negoțul popular bihorean, cunoscând și respectând identitatea sa”.

„Aici – de generații – lucrurile vechi își găsesc o nouă întrebuințare, iar roadele muncii gospodarilor din zonă își găsesc cumpărători. Într-adevăr, găsești obiecte de altădată, fiecare cu povestea lui, însă găsești și mese cu legume și fructe proaspete, păsări și animale. Tocmai pe acești oameni vrem să-i aducem acum în centrul atenției. În spatele unei lădițe cu legume, al unui coș cu fructe sau al produselor unei gospodării este multă muncă, grijă și nădejde”, a scris Georgescu.

„O bucățică din Bihor așteaptă să ajungă în cămările familiilor noastre. Nimic din munca gospodarului și a producătorului autohton să nu se piardă”, și-a încheiat Georgescu mesajul.

Prezența lui Georgescu la Oradea a fost promovată și de AUR Maramureș, pe Facebook.

„Călin Georgescu și «Toamna Cămărilor Românești» ajung în fief-ul lui Bolojan”, a scris filiala partidului AUR, pe Facebook.

Oradea este municipiul reședință al județului Bihor, unde premierul interimar Ilie Bolojan a fost președintele Consiliului Județean între 2020-2024.

Șeful ADP Oradea: „Nu avem producători locali”

Contactat de EBihoreanul, directorul ADP Oradea, Liviu Andrica, spune că echipa care a pregătit deplasarea nu s-a informat suficient despre specificul pieței. „Nu avem producători locali”, a răsoun acesta publicației locale.

„Nu-mi place să-mi dau cu părerea despre ce a gândit altul. Probabil cineva i-a spus că acolo este multă lume duminica. Când nu este perioada concediilor, sunt cam 10.000 de oameni duminica”, a spus Andrica, pentru sursa citată.

Piața 100 din Oradea a fost inaugurată în 2018. Aici se vând haine, obiecte vechi, articole de artizanat și decorațiuni, în timp ce comerțul cu legume și fructe ocupă doar o mică parte din suprafață.

Există și un sector destinat produselor agricole, cu 32 de mese amplasate pe 108 metri pătrați, din suprafața totală de 8,3 hectare. Produsele sunt vândute de agenți economici care nu au statut de „producător local”, scrie EBihoreanul.

Directorul spune că Administrația pieței nu a fost contactată în legătură cu vizita lui Georgescu și a aflat despre ea de pe rețelele de socializare.

Pentru o simplă vizită prin piață nu este necesar acordul administrației. Regulamentul nu permite însă organizarea unei manifestări politice.

Suprafața amenajată pieței este de 8,3 ha, iar într-o zi obișnuită de duminică, în afara concediilor, pot ajunge și 10.000 de oameni.

„Eu trebuie să-i mulțumesc. Așa reclamă la Piața 100 nu a făcut nimeni cum a făcut el sau echipa lui”, a afirmat Liviu Andrica.