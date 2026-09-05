VIDEO Incidente la vizita lui Călin Georgescu din Vaslui. „Să plece cu circul și maimuțăreala”

Călin Georgescu și-a continuat sâmbătă periplul prin țară cu o vizită în județul Vaslui. Deși era anunțat că va ajunge în mai multe locuri, după ce a primit semnale că prezența sa nu este apreciată, fostul candidat a sărit peste două obiective dintr-un program neasumat.

Susținătorii săi l-au întâmpinat pe Georgescu în Codăești, purtând steaguri și pancarte cu imaginea fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Pe șoseaua care străbate comuna au fost sute de mașini din mai multe județe ale țării.

Majoritatea celor prezenți nu sunt din zonă, au venit cu mașini personale și autocare din alte județe.

Georgescu a ajuns la piața din comună, unde a ținut un discurs, îndemând oamenii să cumpere produse românești.

După o oră, Georgescu a părăsit târgul din Codăești și a plecat spre Podul înalt, unde a avut loc bătălia lui Ștefan cel Mare.

Huiduit la Podul Înalt

Ajuns la Podul Înalt, însoțit de fanii, câțiva localnici l-au huiduit pe Călin Georgescu. Mai mulți susținători ai acestuia au încercat să îi alunge și au început să îi jignească.

Cei din echipa lui Călin Georgescu au intervenit să aplaneze situația și le-au cerut susținătorilor să se liniștească.

Câteva zeci de persoane au fost prezente la statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare de la Podul Înalt, unde era anunțat, conform unui program neasumat, că Georgescu va ajunge în jurul orei 11. Însă, în realitate acest lucru s-a întâmplat mai devreme.

Oameni la statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare de la Podul Înalt, județul Vaslui. Sursă foto: HotNews.ro / Simona Voicu

După ce a ajuns la statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare și a coborât spre drumul național, un bărbat care l-a huiduit pe Georgescu a fost din nou luat în vizor de susținătorii fostului candidat la președinție. Polițiștii în civil au intervenit.

Fanii lui Georgescu au încercat să acopere huiduielile cu uralele în favoarea fostului candidat la alegerile prezidențiale.

„Să plece cu circul și maimuțăreala”, a strigat bărbatul cu părul alb, un pensionar de 76 de ani din Băcăoani, localitatea pe raza căreia se află statuia ecvestră a celui care a fost domn al Moldovei.

Georgescu nu a mers la biserică si fabrica de mobilă

Georgescu nu s-a dus nici la o fabrică de mobilă, unde inițial se anunțase că vrea să ajungă, după ce patronul a precizat că „couducerea și intreg colectivul nu sunt de acord cu acest lucru”.

Deși în programul menționat era prevăzută și o vizită la Biserica Lipovăț, Georgescu nu a ajuns nici acolo.

Anterior, reprezentanții Protopopiatului Vaslui au anunțat că nu îi vor permite fostului candidat la prezidențiale să desfășoare activități politice în incinta bisericilor,

Abia al treilea obiectiv era statuia lui Ștefan cel Mare, zona unde au avut loc incidente între localnici și susținători. El urmează acum să meargă la Târgul Meșterilor Populari din Parcul Copou din Vaslui.