Călin Georgescu, mesaj despre trecerea României la moneda euro: „Renunți la leu, renunți la suveranitate”

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a criticat o eventuală trecere a României la moneda euro și susține că o astfel de măsură ar însemna „trădarea interesului național” și „ar duce la o scumpire generalizată”.

Într-un mesaj transmis marți seară, la trei zile după declarația președintelui Nicușor Dan cu privire la existența unui „acord politic pentru trecerea la euro”, Călin Georgescu a echivalat o eventuală renunțare la leu cu renunțarea „la suveranitate”.

„Să anunți trecerea României la euro fără o dezbatere națională reală și fără ca poporul român să-și fi exprimat limpede voința nu este reformă. O asemenea decizie ar însemna, politic și moral, trădarea leului, a interesului național și a încrederii datorate românilor”, a scris Georgescu, într-o postare pe Facebook.

El a descris potențiala trecere la euro ca fiind „o hotărâre care intră în fiecare pensie, în fiecare salariu și în prețul fiecărei pâini” și care „nu poate fi prezentată poporului ca un fapt împlinit”.

„Renunți la leu, renunți la suveranitate. O țară este stăpână pe soarta ei atunci când are control deplin asupra propriei monede. Leul este mai mult decât o monedă. Este fortăreața noastră, principalul instrument prin care ne apărăm economia. Leul este al românilor: păstrăm leul, păstrăm șansa de a ne reface țara prin noi înșine”, a continuat fostul candidat la prezidențiale.

Georgescu oferă exemplul Marii Britanii

Călin Georgescu consideră că „euro nu este garanția prosperității, iar moneda națională nu este o piedică în calea ei”.

„Priviți la Europa: Marea Britanie a fost membră a construcției europene timp de aproape cinci decenii fără să renunțe la lira sterlină. Astăzi, dintre cele 27 de state ale Uniunii Europene, șase nu folosesc euro: România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia și Danemarca”, a afirmat el.

Georgescu susține că „trecerea la euro ar duce la o scumpire generalizată”.

„Veniturile vor rămâne la fel, în timp ce costurile vieții vor exploda. Din nou. Cine va plăti prețul? Poporul român. Omul de rând. Micul producător va fi lovit crunt, până la dispariție. Banii românilor să lucreze pentru români: păstrăm leul, păstrăm demnitatea de oameni liberi”, a conchis Călin Georgescu.

Nicușor Dan, despre trecerea la euro: „Există acord politic”

Sâmbătă, în cadrul unor declarații făcute după decizia agenției Fitch de a menține ratingul României, președintele Dan a afirmat, printre altele, că „există acord politic pentru trecerea la euro”.

„Viitorul Guvern, indiferent de compoziția sa politică, împreună cu Banca Națională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acțiunile necesare pentru trecerea la euro”, a spus șeful statului.