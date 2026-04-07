Călin Georgescu, prima reacție după ce Realitatea Plus a rămas fără licență: „Nu putem rămâne indiferenți”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a reacționat marți seară, după ce Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis retragerea licenţei postului de televiziune Realitatea Plus, afirmând că măsura este „un abuz” și „o nedreptate periculoasă pentru valorile democratice fundamentale”.

„Temelia democrației este voința poporului, exprimată liber prin vot și protejată prin libertatea de exprimare și statul de drept. Evenimentele din 6 decembrie 2024, pe care mulți le consideră un atac la democrație, au continuat astăzi, 7 aprilie 2026, prin decizia de închidere a postului TV Realitatea Plus, cunoscută ca «Televiziunea Poporului», și a postului de radio Gold FM – o măsură pe care o consider un abuz și o nedreptate periculoasă pentru valorile democratice fundamentale”, a scris Călin Georgescu, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

Georgescu mai susține că aceste „presiuni se adaugă unui șir de acțiuni care ridică semne serioase de întrebare asupra respectării regulilor democratice, inclusiv în contextul anulării alegerilor prezidențiale din 2024, fără probe clare și transparente”.

„Nu putem rămâne indiferenți. Este firesc ca orice percepție de limitare a libertății de exprimare să conducă la o reacție de solidarizare în societate, în jurul valorilor democratice și dorinței de a consolida statul de drept. Este despre fiecare dintre noi. Este despre dreptul nostru de a gândi, de a vorbi și de a trăi liber. Este momentul să fim uniți, conștienți și demni”, a conchis fostul candidat la prezidențiale.

Realitatea Plus este unul dintre puținele posturi de televiziune la care Călin Georgescu a acceptat să apară până acum.

Consiliul Național al Audiovizualului a decis marți retragerea licenței pentru postul de televiziune Realitatea Plus, pentru neplata amenzilor aplicate în perioada ianuarie 2024 – septembrie 2025. Aceeași decizie s-a luat și în cazul Gold FM.

CNA a analizat marți în şedinţa publică situaţia amenzilor neplătite a posturilor de televiziune din România. În urma raportului prezentat, s-a constatat că Realitatea Plus nu a plătit 28 de amenzi din 2024 care totalizează 605.000 de lei.

Realitatea Plus îşi plătise amenzile pentru anul 2025, dar încălcarea legislației audiovizualului prin neplata amenzilor pentru 2024 va duce la închiderea postului.

Mircea Toma a spus în ședința CNA că instituția a avertizat Realitatea încă din luna februarie să-și plătească datoriile și că postul TV a plătit doar parțial și anume pe cele din 2025.