Calin Georgescu se prezinta la sediul Parchetului General din Bucuresti, 27 mai 2025. Inquam Photos / Codrin Unici

Fostul candidat prezidențial Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, în dosarul în care este judecat pentru declarațiile sale în care a promovat idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.

Decizia a fost luată joi de Tribunalul București, care i-a respins lui Georgescu o contestație la o altă hotărâre prin care a fost menținută măsura controlului judiciar, informează Agerpres. Decizia Tribunalului București este definitivă.

Fostul candidat a fost așteptat de câteva sute de persoane în fața tribunalului, iar, la un moment dat, după ce acesta a părăsit locația, s-a produs o busculadă între un grup violent de susținători și jandarmi.

Forțele de ordine au extras din mulțime un bărbat și l-au băgat într-o dubă, în apărarea individului sărind mai multe persoane, printre care și o femeie însărcinată, dar și un alt bărbat, acesta din urmă îmbrâncindu-se cu jandarmii.

Ulterior, în spațiul public au apărut mai multe imagini însoțite de mesaje de tipul „Jandarmeria a început să bată femeile”, despre care forțele de ordine spun că sunt false.

„Încă de la început, facem precizarea că, în niciun moment, jandarmii nu au agresat femeia însărcinată. Intervenția lor a avut ca scop protejarea acesteia, încercând să o țină la distanță de zona agitată, pentru a evita escaladarea. De asemenea, i-au recomandat acesteia să rămână într-o zonă sigură, departe de grupul violent, pentru a evita orice risc. Menționăm că, pe timpul desfășurării adunării publice organizate în proximitatea Tribunalului București, jandarmii au acționat pentru extragerea unui bărbat care a manifestat un comportament recalcitrant, nu a respectat indicațiile forțelor de ordine pe toată durata desfășurării adunării publice și, în final, a refuzat să ofere datele de identificare la solicitarea jandarmilor”, a transmis Jandarmeria.

„Deși echipele de dialog au intervenit pentru detensionarea situației, o parte dintre participanți au continuat să manifeste atitudini agresive, iar un alt bărbat a îmbrâncit jandarmii, în încercarea de a-i împiedica să aplice măsurile specifice împotriva primei persoane. Ca urmare a acestor acțiuni, s-a impus intervenția forțelor de ordine și a fost condusă la secția de poliție și a doua persoană”, au menționat reprezentanții Jandarmeriei.

Dosarele lui Călin Georgescu

Fostul candidat în alegerile prezidențiale se află sub control judiciar din februarie. El a cerut în repetate rânduri să-i fie ridicată măsura preventivă, dar fără succes.

Călin Georgescu este trimis în judecată în două dosare, fiind acuzat, printre altele, de propagandă legionară și de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

În cel de-al doilea dosar, Georgescu este judecat alături de Horațiu Potra și alte două de persoane. Fostul lider al mercenarilor, aflat în prezent în Dubai, a anunțat astăzi, prin intermediul avocaților, că a cerut să fie adus în România, unde este vizat de un mandat de arestare în lipsă, pentru a participa la proces.