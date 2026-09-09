Călin Georgescu, un nou atac la Nicușor Dan. „Este un pas sinucigaș” / Solicitare către Parlament

Fostul candidat la alegerile prezidențiale califică drept „pas sinucigaș” demersul lui Nicușor Dan de a cere Parlamentului să aprobe participarea a până la 20 de militari români, în Franța și Marea Britanie, la Comandamentul pentru sprijinirea Ucrainei.

Georgescu a reacționat pe Facebook, după ce Administrația Prezidențială a anunțat că Nicușor Dan a cerut Parlamentului să aprobe participarea României cu până la 20 de militari la Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei, care funcționează în Franța și Marea Britanie. „România nu trimite trupe combatante în Ucraina și nici militari pe front”, a transmis Administrația Prezidențială, care a denunțat „o narațiune falsă”.

Georgescu: „Miza nu este numărul militarilor“

Călin Georgescu susține că acest demers al președintelui este „grav și insuficient explicat țării”:

„Este un pas sinucigaș spre angajarea României într-un război care nu este al nostru – începutul unui drum care, odată deschis, va fi greu de închis. Miza nu este numărul militarilor, ci angajamentul politico-militar al României. Chiar și trimiterea unui singur militar poate atrage întreaga țară în logica unui conflict.

România trebuie să apere pacea și buna înțelegere, în țară, în regiune și dincolo de ea. Există o singură soluție responsabilă: diplomația permanentă. Securitatea țării se consolidează prin dialog și comunicare, nu prin conflict”.

„Parlamentul României să respingă această solicitare”

El mai susține că, înainte de orice vot al Parlamentului, „românii trebuie să cunoască mandatul, temeiul juridic, lanțul de comandă, regulile de angajare, costurile și condițiile retragerii”:

„Toate finanțările politice și media, toate presiunile și toate înțelegerile care au precedat această solicitare trebuie făcute publice. Parlamentul României trebuie să se manifeste matur, responsabil și lucid: să respingă această solicitare în mod patriotic. Cine votează devine părtaș la abandonarea interesului național și își asumă o răspundere istorică în fața poporului român”.

Georgescu lansează un atac la Nicușor Dan, pe care îl acuză că „își apără scaunul, nu țara”: „Ca să-și ascundă compromisurile și să rămână la putere, execută ordinele celor care l-au instalat la Cotroceni împotriva voinței poporului român. Acest demers, alături de faptele deja cunoscute, dovedește că prezența lui la Cotroceni a devenit un pericol real pentru siguranța, independența și suveranitatea țării”.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale cere din nou Parlamentului să „urgenteze” procedura de suspendare din funcție a lui Nicușor Dan: „Domnilor parlamentari, interesul României este pacea. Aveți astăzi ocazia de a o salva. Nu lăsați ca iresponsabilitatea unui om să devină povara unui popor întreg”.