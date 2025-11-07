„Camera terorii”. Mărturie tulburătoare a unei foste gimnaste: „De acolo nu ieșeai mergând, ci târându-te. M-a lovit cu genunchiul în față până am sângerat pe nas”
- O nouă mărturie răscolitoare din partea unei foste eleve a antrenoarei Camelia Voinea
- Asta după ce GOLAZO.ro a publicat, miercuri, dezvăluiri ale unei gimnaste care, susține ea, a fost agresată în mod repetat de mama Sabrinei Voinea
- Rafala de amintiri dureroase aduce în prim-plan „bătăi cu genunchii în nas, colege care făceau pe ele din cauza fricii, smocuri de păr smulse din cap și casete TV cu mărturii care nu s-au difuzat niciodată”.
INTERVIURILE HotNews.ro