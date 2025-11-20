Campania electorală începe oficial sâmbătă. Mesajul AEP pentru candidați

Campania electorală pentru alegerile locale parțiale începe sâmbătă, 22 noiembrie, iar Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a amintit obligațiile pe care le au candidații în această perioadă, îndemnându-i „să contribuie la desfășurarea unei campanii corecte și transparente”.

AEP a precizat că în perioada campaniei, care se va încheia sâmbătă, 6 decembrie, la ora 7 dimineața, „trebuie respectate toate prevederile legale în vigoare, fiind permise doar anumite tipuri de activități și materiale de propagandă, precum afișele electorale, materialele de propagandă electorală audio sau video difuzate de mass-media audiovizuală în condițiile legii, publicitatea în presa scrisă, materialele de propagandă electorală online, broșurile, pliantele și alte materiale tipărite din aceeași categorie”.

„Materialele publicitare politice vor fi etichetate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2024/900, respectând cerințele generale și modelele din anexele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2025/1410. Competitorii politici au obligația înlăturării, până la data începerii campaniei electorale, a tuturor materialelor de propagandă utilizate până la acel moment care nu respectă regulile permise de legislația în vigoare”, se arată în comunicatul AEP.

Ce mesaje nu au voie să folosească

AEP le-a amintit candidaților că în perioada campaniei „este interzisă folosirea mesajelor sau a sloganurilor discriminatorii, a mesajelor de incitare la ură și intoleranță și a oricăror forme, mijloace, acte și acțiuni de defăimare și învrăjbire religioasă sau etnică”.

„În același timp, potrivit legii, este interzisă utilizarea vehiculelor inscripționate sau colantate cu sloganuri de campanie sau cu imagini ale candidaților, precum şi cu alte referiri la competitorii electorali, utilizarea vehiculelor care difuzează materiale audio, în mers sau staționar, organizarea de spectacole, serbări, focuri de artificii, utilizarea de bannere, mesh-uri, corturi publicitare, pavilioane publicitare, panouri publicitare mobile, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcționale, structuri de publicitate autoportante, mijloace de publicitate, panouri publicitare, proiecte publicitare speciale, publicitate luminoasă”, a conchis AEP.

În 7 decembrie vor avea loc alegeri pentru postul de primar general al Capitalei, pentru președinția Consiliului Județean Buzău și pentru alte 12 primării din țară.