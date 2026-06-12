Campionatul Mondial de Fotbal 2026. O țară a ieftinit berea. Anunțul președintelui, primit în aplauze

Preşedintele Ecuadorului, Daniel Noboa, a anunţat o ieftinire cu 20% a berii, cea mai populară băutură cu alcool în această ţară, pe timpul Mondialului 2026, scrie News.ro, citând AFP.

Mai multe tipuri de băuturi, între care berea și vinul, urmează să fie scutite de impozitul pe consum pe durata „Cupei Lumii”, a anunţat președintele din Ecuador.

„Preţul berii va scădea cu peste 20%”, a anunţat el în aplauze.

Durante el Mundial 2026, la cerveza y otras bebidas de moderación estarán exentas del ICE, anunció el presidente Daniel Noboa pic.twitter.com/5tH0Z12mP4 — Radio Universal Guayaquil (@UniversalGye) June 11, 2026

Această măsură va fi în vigoare până în 19 iulie, data la care se încheie Campionatul Mondial de Fotbal 2026, găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic.

Ecuadorul participă pentru a cinea oară la Campionatul Modial de Fotbal.