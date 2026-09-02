Canadienii au început să se distanțeze de tot ce înseamnă SUA: „Nu vom fi tratați așa”

Ultimele acțiuni ale președintelui american Donald Trump, de la impunerea de noi taxe vamale asupra mărfurilor din Canada și până la semnarea unui ordin executiv care redenumește Lacul Ontario drept „Lacul America”, au declanșat un nou val de furie și patriotism în Canada, o țară cunoscută mai degrabă pentru atitudinea relaxată a locuitorilor săi, relatează agenția Reuters, citată de Agerpres.

Unii canadieni au boicotat produsele americane și au încetat să mai călătorească la sud de graniță de când Trump s-a întors la Casa Albă la începutul anului trecut, însă Reuters subliniază că reluarea atacurile sale la adresa Canadei riscă să provoace o ruptură mai permanentă între doi aliați tradiționali.

De la denumirile străzilor și până la lanțurile de aprovizionare și rezervările de vacanțe, canadienii rup legăturile cu tot ce își imaginează că poate avea legătură cu SUA.

Diane Hosker locuiește de 20 de ani pe „Trump Avenue”, o stradă din zona de vest a capitalei Ottawa, unde mai multe străzi au nume inspirate de New York, inclusiv „Central Park”, „Bloomingdale Street” și „Gotham Private”.

„(Trump) este pur și simplu regele haosului și distruge totul și nimic bun nu iese vreodată din acest om. Pur și simplu nu-mi place felul în care își bate joc de Canada”, a declarat Hosker pentru Reuters, adăugând că i se pare jenant să le spună oamenilor că locuiește pe o stradă numită după Trump.

Consilierul local Riley Brockington, a declarat că ia măsuri pentru a redenumi „Trump Avenue”. Printre ideile de nume noi se numără „TACO”, o referință la „Trump întotdeauna cedează”, sau numirea străzii după fostul președinte american Barack Obama.

„Numele străzilor din capitala Canadei sunt numite după oameni onorabili și integri și care lucrează în parteneriat, în acest caz, cu Canada. (Trump) nu îndeplinește niciunul dintre aceste standarde”, consideră Brockington.

Canadienii își susțin în procent covârșitor guvernul în disputa comercială cu SUA

Un sondaj Abacus Data publicat săptămâna trecută a constatat că peste 70% dintre canadieni susțin decizia prim-ministrului Mark Carney de a suspenda discuțiile comerciale cu SUA, în pofida probabilității pierderilor de locuri de muncă și a incertitudinii economice.

În paralel, un sondaj Reuters/Ipsos a arătat că doar 20% dintre americani susțin taxele vamale la produsele canadiene și chiar mai puțini sunt de acord cu redenumirea lacului Ontario.

Ashley Chapman, director de operațiuni la firma de înghețată Chapman’s Ice Cream, a declarat că aceasta a renunțat la utilizarea ingredientelor americane încă de anul trecut, când Trump a impus prima rundă de taxe vamale împotriva Canadei.

Până la mijlocul anului 2027, compania Chapman’s Ice Cream își propune să reducă utilizarea ingredientelor americane cu 70%. „Mai sunt câțiva ani cu Trump la putere și trebuie să ne dăm seama cum ne putem izola”, afirmă Ashley Chapman. Chapman’s Ice Cream a rupt legăturile cu nouă furnizori americani de lungă durată și se aprovizionează cu ingrediente precum migdale și cireșe din Australia și Chile. De asemenea, Chapman s-a angajat să nu crească prețurile în timpul războiului comercial, chiar dacă marjele sale de profit sunt afectate.

„Acesta este un preț pe care sunt dispus să-l plătesc, să spun că nu vom fi hărțuiți și nu vom fi tratați așa de ceea ce a fost cândva cel mai apropiat aliat și prieten al nostru”, a spus Ashley Chapman.

Canadienii au instalat un panou mare cu numele Lacului Ontario după decizia lui Trump privind redenumirea lacului în SUA, FOTO: Keito Newman / PA Images / Profimedia

„Vor să-și păstreze dolarii în Canada sau sunt foarte fericiți să-i cheltuiască în Europa”

La rândul său, Dave Samojlenko, un programator în vârstă de 53 de ani din Ottawa, a declarat că a anulat abonamentele la servicii de streaming americane precum Netflix și a jurat să nu mai viziteze SUA cât timp Trump este președinte.

„Suntem o națiune independentă și ar trebui să ne apărăm”, afirmă acesta. „Nu am călătorit (în SUA) de când a venit ultima administrație și probabil nu o voi face până când nu vor mai pleca și probabil mult timp după aceea”, mai afirmă Samojlenko.

Statisticile oficiale arată că vizitele canadienilor în Statele Unite au scăzut cu 10,6% în primele trei luni ale acestui an comparativ cu aceiași perioadă a anului trecut, iar sumele cheltuite cu ocazia călătoriilor în SUA au scăzut cu 13,6%, până la cinci miliarde de dolari canadieni (3,6 miliarde de dolari), pe măsură ce turismul intern a crescut.

Megan Woodward, agent de turism la Edmonton, a confirmat că a observat o schimbare în ultima perioadă.

„Nu mai primim rezervări pentru SUA, iar (canadienii) sunt foarte vocali în ceea ce privește locul în care vor să-și cheltuiască banii. Dacă recomandăm o vacanță în SUA, mulți oameni sunt vehement împotrivă. Vor să-și păstreze dolarii în Canada sau sunt foarte fericiți să-i cheltuiască în Europa”, afirmă Woodward.