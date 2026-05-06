Canalul Panama devine autostrada de lux a petrolului: 4 milioane dolari pentru „banda rapidă”

Autoritatea Canalului Panama a anunțat că taxele de tranzit pentru unele nave au crescut vertiginos, prețul mediu pentru o licitație de ultim moment crescând de la 135.000 de dolari la 385.000 de dolari în aprilie.

Un oficial a dezvăluit că un petrolier a plătit suma record de 4 milioane de dolari pentru trecere, după ce a fost forțat să redirecționeze din Europa către Singapore.

Numărul navelor în tranzit a crescut, de asemenea, de la o medie de 34 pe zi în ianuarie la 38 în aprilie.

Potrivit Financial Times, din cele 38 de nave, 29 transportau petrol, majoritatea îndreptându-se spre Asia.

Centrele de export pentru țițeiul american sunt concentrate de-a lungul coastei Golfului Mexic, în principal în state precum Texas și Louisiana. Navele petroliere care se îndreaptă spre Asia pot alege fie un traseu mai lung prin Oceanul Atlantic și în jurul Capului Bunei Speranțe, fie un traseu mai scurt prin Canalul Panama.

Deși cele mai mari petroliere nu pot traversa canalul, țările asiatice sunt atât de disperate să obțină rapid țiței, încât folosesc nave mai mici, dar care sunt și mai costisitoare. Pentru aceste nave, economiile de combustibil obținute prin ruta mai scurtă pot compensa taxele mari de tranzit.