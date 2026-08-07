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Tronson navigabil al canalului Bâstroe , Foto: AGERPRES
Actualitate

Canalul ucrainean Bâstroe, un vechi subiect tensionat între România și Ucraina, revine în atenția publică

Gabriel Bejan
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Prin intervențiile hidrotehnice făcute în Delta Dunării încă din secolul 19, românii au redus debitul apei de pe brațul Chilia de la 60%, la 40% cât e în prezent. În schimb, am crescut debitul pe celelalte două brațe ale fluviului, susține directorul general al Institutului GeoEcoMar, Adrian Stănică, într-o discuție cu HotNews. 

  • Discuția are loc în contextul în care unii se întreabă în aceste zile dacă nu cumva ucrainenii „ne fură” apa Dunării prin lucrările pe care le-au făcut recent pe canalele Bâstroe și Chilia. 