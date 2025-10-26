Cancelarul Austriei, reacție dură față de țările care cer excluderea Israelului de la Eurovision: „Ar fi o greșeală fatală”

Cancelarul austriac Christian Stocker a respins categoric orice sugestie de a interzice participarea Israelului la Concursul Eurovision, în contextul în care țara sa se pregătește să găzduiască următoarea ediție a competiției în 2026, transmite Reuters.

„Aș considera o greșeală fatală excluderea Israelului”, a declarat Stocker într-un interviu acordat agenției de știri germane dpa, publicat duminică, de Ziua Națională a Austriei.

„Și dacă aș lua în considerare numai istoria noastră, nu aș fi niciodată de acord cu asta”, a adăugat el, referindu-se la responsabilitatea comună a Austriei pentru crimele comise în timpul Holocaustului din al Doilea Război Mondial.

Concursul Eurovision, care a subliniat tot timpul neutralitatea sa politică, s-a confruntat cu controverse legate de campania militară a Israelului în Gaza, ca răspuns la atacurile din 7 octombrie 2023 desfășurate de Hamas.

Citește și VIDEO Eurovision 2025. Austria a câștigat marele premiu grație unui contratenor

Posturile publice de televiziune din unele țări europene, printre care Spania, Irlanda și Țările de Jos, au amenințat că să vor retrage dacă Israelul va participa la concursul care va avea loc la Viena în luna mai a anului viitor.

Organizatorii Concursului Eurovision au anulat luna aceasta o reuniune planificată pentru noiembrie în care urma să se voteze participarea Israelului și urmează să se pronunțe în decembrie.

Ce țări au amenințat Eurovision cu boicotul

Luna trecută, ministrul austriac al afacerilor externe a făcut apel la țările participante să nu boicoteze ediția de anul viitor a concursului muzical Eurovision – care va avea loc la Viena – ca urmare a prezenței Israelului în competiție.

Consiliul de administrație al postului public spaniol RTVE a votat în septembrie să se retragă de la ediția din 2026 dacă va participa Israelul. Spania a devenit astfel a cincea țară care își asumă o asemenea promisiune.

Țările de Jos, Slovenia, Islanda și Irlanda și-au luat deja angajamente similare, iar postul public belgian VRT a declarat că le susține poziția.

Ministrul german al culturii a criticat aceste amenințări, catalogându-le drept o politizare a unui eveniment cultural.

„Eurovision a fost fondat pentru a reuni națiunile prin muzică. Să excluzi Israelul astăzi contravine acestei idei fundamentale și transformă o celebrare a înțelegerii între popoare într-un tribunal”, a declarat Wolfram Weimer într-un comunicat.