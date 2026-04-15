Cancelarul Merz spune că a zbura mai puțin „nu este o opțiune pentru Germania”

Cancelarul german Friedrich Merz, alături de soția sa Charlotte, urcând la bordul unui avion. Credit foto: Michael Kappeler / AFP / Profimedia

Germania trebuie să continue să se bazeze pe transportul aerian, a insistat miercuri cancelarul german Friedrich Merz, conform DPA și Agerpres.

„A zbura mai puțin nu este o opțiune pentru Germania ca loc pentru afaceri”, a declarat cancelarul Merz, miercuri, la ceremonia care a marcat centenarul companiei aeriene Lufthansa, la Frankfurt.

„Pentru a realiza acest lucru, avem nevoie de tehnologii sustenabile, ecologice. Pentru a realiza acest lucru, avem nevoie de costuri reduse și de o competitivitate mai mare”, a punctat el.

Cancelarul german a menționat că Lufthansa, pe care a numit-o „importantă din punct de vedere strategic”, a modelat imaginea Germaniei mai mult decât orice altă companie și i-a mulțumit în mod expres CEO-ului Carsten Spohr pentru faptul că, pentru prima dată, compania și-a recunoscut pe deplin rolul în timpul erei naziste.

Lufthansa și pasagerii săi se confruntă în prezent cu greve ale echipajelor de zbor, dar participanții la ceremonie nu au fost în general afectați de protestele care aveau loc afară.