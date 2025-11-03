Cancerul de sân: drumul de la diagnostic la vindecare, alături de echipa multidisciplinară de la Memorial România

Cancerul de sân rămâne cea mai frecventă formă de cancer la femei, dar și una dintre cele mai vindecabile, dacă este depistat la timp. În România, peste 12.000 de femei sunt diagnosticate anual, însă aproximativ 50% dintre cazuri sunt descoperite în stadii avansate, când tratamentul devine mai complex.

Pentru a schimba această realitate, Spitalul Memorial Băneasa a dezvoltat Centrul de Diagnostic și Tratament pentru Patologia Mamară, unde pacientele beneficiază de un traseu complet: de la screening și diagnostic, până la chirurgie oncologică, reconstrucție mamară și recuperare.

Screeningul mamar – primul pas către prevenție

“Primul control senologic ar trebui făcut în jurul vârstei de 20 de ani. Poate părea devreme, dar exact atunci începe prevenția adevărată”, explică Lect. Univ. Dr. Amelia Mihai, medic primar ginecologie, cu supraspecializare în ginecologie oncologică, în cadrul Spitalului Memorial Băneasa.

“La sânul tânăr, ecografia este metoda ideală – sigură, nedureroasă și fără radiații. După 40 de ani, mamografia devine investigația de bază. Iar dacă există rude cu cancer mamar, screeningul trebuie început mai devreme, chiar cu 10 ani înainte de vârsta la care a fost diagnosticată ruda respectivă”, completează medicul.

Între 20 și 30 de ani, se recomandă o evaluare clinică o dată la 2-3 ani. După 30 de ani, controalele devin anuale, iar după 40 de ani, mamografia este standardul de aur. Controlul regulat înseamnă depistare timpurie și tratamente simple, cu șanse mari de vindecare.

Diagnosticul precis: rolul puncției mamare

Atunci când investigațiile imagistice ridică suspiciuni, pasul următor este puncția mamară, o procedură minim invazivă care permite stabilirea unui diagnostic clar. “Puncția mamară este o metodă rapidă și sigură, utilizată pentru a preleva o mostră dintr-un nodul suspect. Ne ajută să determinăm dacă leziunea este benignă sau malignă, evitând intervențiile chirurgicale inutile și permițând elaborarea unui plan de tratament personalizat”, explică Dr. Florina Manuela Eftimie, medic primar chirurgie generală la Spitalul Memorial Băneasa.

Procedura se realizează sub ghidaj ecografic, cu anestezie locală, iar pacienta își poate relua activitățile normale imediat. “Diagnosticarea corectă este cheia alegerii tratamentului optim. Cu cât aflăm mai repede natura unei leziuni, cu atât tratamentul este mai simplu și mai eficient”, adaugă Dr. Eftimie.

Traseul de la suspiciune la tratament complet

“Traseul pacientei trebuie să fie clar și rapid, pentru a nu prelungi perioada de incertitudine și anxietate”, subliniază Conf. Univ. Dr. Adrian Tulin, coordonatorul Centrului de Diagnostic și Tratament în Patologia Mamară Memorial.

Totul începe cu un consult clinic sau o investigație imagistică – ecografie, mamografie, RMN – care ridică o suspiciune. Urmează confirmarea histopatologică prin puncție biopsie ghidată imagistic, iar diagnosticul este apoi analizat într-o comisie oncologică (Tumor Board) formată din chirurgi, oncologi, imagiști și anatomopatologi.

“Decizia chirurgicală nu o ia niciodată un singur medic. Cazul este discutat multidisciplinar, pentru a stabili cea mai bună strategie. Fie chirurgie conservatoare, fie mastectomie urmată de reconstrucție. Fiecare pacientă primește un plan personalizat, bazat pe protocoale moderne și pe expertiza echipei.”, adaugă Dr. Tulin.

Printre cele mai moderne tehnici utilizate la Spitalul Memorial Băneasa se numără identificarea ganglionului santinelă, care permite o stadializare precisă a bolii și evitarea disecțiilor axilare extinse atunci când nu este necesar.

Reconstrucția sânului, o etapă a vindecării

După intervenția oncologică, reconstrucția mamară joacă un rol major în recuperarea fizică și psihologică a pacientei: “Reconstrucția poate fi realizată fie cu implanturi, fie cu țesuturi proprii, fie combinând cele două metode. Alegerea se face împreună cu chirurgul plastician, ținând cont de tratamentele oncologice și de particularitățile fiecărei paciente”, explică Conf. Univ. Dr. Laura Răducu, medic primar chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă.

Reconstrucția poate fi imediată, în același timp cu mastectomia – metodă preferată pentru integrarea estetică superioară și impact psihologic redus – sau întârziată, după finalizarea tratamentelor oncologice.

“Scopul nu este doar estetic. Pacientele își recapătă încrederea, imaginea corporală și echilibrul. Reconstrucția mamară face parte din procesul de vindecare, nu este un moft medical”, subliniază dr. Răducu.

Centrul de Excelență în Patologia Mamară Memorial

În cadrul Spitalului Memorial Băneasa, pacientele au acces la diagnostic, chirurgie oncologică, reconstrucție și monitorizare, toate integrate sub același acoperiș.

“Fiecare caz este discutat în Tumor Board, iar planul de tratament este construit multidisciplinar, exact ca în marile centre medicale internaționale”, explică reprezentanții centrului.

Echipa include chirurgi oncologi, chirurgi plasticieni, ginecologi, imagiști, anatomopatologi și psihologi specializați în consilierea pacientelor. Abordarea completă și coordonată face din Centrul de Excelență Memorial un reper în diagnosticul și tratamentul patologiei mamare din România.

Screeningul care salvează vieți: ofertă specială, valabilă până pe 15 noiembrie

Pentru a încuraja depistarea precoce, Spitalul Memorial Băneasa derulează o campanie de screening mamar – valabilă până pe 15 noiembrie, care include:

consult senologic chirurgical;

pachet format din consult și ecografie mamară bilaterală;

ecografie mamară bilaterală separată;

mamografie digitală sau cu tomosinteză.

„Controlul anual poate face diferența între teamă și speranță. Depistarea timpurie înseamnă tratamente minim invazive și o viață normală după cancerul de sân”, concluzionează Conf. Univ. Dr. Adrian Tulin.

