„Când americanii vor înceta să mai facă pe durii vom putea discuta”, spune premierul Canadei. Poziția lui Carney pe plan intern se consolidează

Prim-ministrul canadian Mark Carney a cerut marţi administraţiei Trump să „înceteze să mai facă meme, să înceteze să mai lanseze aluzii răutăcioase şi să înceteze să mai încerce să pară dură”, în timp ce riposta la un nou val de atacuri din partea Washingtonului, relatează The Associated Press, preluată de News.ro.

Carney a afirmat că negocierile comerciale dintre SUA şi Canada ar putea fi reluate dacă Washingtonul ar aborda cu seriozitate discuţiile, dar a acuzat totodată Statele Unite că urmăresc condiţii care, potrivit lui, ar putea duce la „închiderea treptată şi dispariţia” industriilor canadiene.

„Când americanii vor înceta să mai facă meme, să mai lanseze aluzii răutăcioase şi să mai încerce să facă pe durii şi vor începe să abordeze cu seriozitate aceste discuţii, atunci le vom putea purta”, a spus Carney. „Nu este constructiv, dar asta este democraţia lor”, a cotinuat premierul.

Război al declarațiilor între Ottawa și Washington

Comentariile sale au venit în contextul unui nou val de atacuri din partea Washingtonului, după ce negocierile comerciale au eşuat pe 21 august. Trump a luat măsuri pentru a redenumi Lacul Ontario „Lacul America” şi a batjocorit Canada pe reţelele sociale, în timp ce secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a spus că Ottawa nu poate riposta „ochi pentru ochi” împotriva unei economii de 13 ori mai mari.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a ironizat şi el armata canadiană în online, postând luni o imagine cu două cadete la un centru de instruire din Columbia Britanică, însoţită de textul „asta e real” şi de un steag canadian. Carney a calificat postarea drept „nedemnă” de funcţia pe care o deţine. Pentagonul şi-a menţinut poziţia marţi, afirmând: „Postarea de pe X vorbeşte de la sine”.

Bessent a ripostat la Fox News, afirmând că Carney a primit „o bătaie verbală” din partea lui şi a lui Hegseth. Răspunzând la apelul lui Carney ca administraţia să înceteze „atacurile indirecte” şi să revină la negocieri serioase, Bessent a spus: „Păi, el a fost cel care a spus că suntem în război.”

„Canada este un stat suveran”

Prim-ministrul a afirmat că Washingtonul a urmărit un acord „necompetitiv” pentru industriile-cheie, inclusiv cea auto, în timp ce a insistat asupra unor modificări care afectează protecţia limbii şi a culturii franceze. El a spus că oricare dintre aceste aspecte era suficient pentru a bloca un acord.

Carney a afirmat că Washingtonul a încercat, de asemenea, să impună restricţii asupra viitoarelor acorduri comerciale ale Canadei. „Canada este un stat suveran. Vom încheia acorduri de liber schimb cu ţările cu care dorim să încheiem astfel de acorduri”, a spus el.

El a afirmat că existaseră elemente „reciproc avantajoase” ale unui acord înainte ca negocierile să eşueze.

Bea Bruske, preşedinta Congresului Canadian al Muncii, a declarat că premierul Carney le-a spus marţi liderilor sindicali că nu se pot aştepta ca relaţiile cu Statele Unite „să revină la normal în curând”, calificând situaţia actuală drept „o nouă normalitate la care trebuie să ne adaptăm”.

Succese electorale ale liberalilor lui Carney

Carney a fost încurajat de victoria zdrobitoare a liberalilor de luni în trei alegeri speciale, inclusiv o victorie decisivă în Chicoutimi-Le Fjord, Quebec, unde conservatorii au coborât pe locul al treilea.

Victoriile au adus liberalii la 173 de locuri în Camera Comunelor, care are 343 de locuri, şi au consolidat poziţia lui Carney în confruntarea cu Trump pe tema comerţului şi a suveranităţii canadiene.

Nelson Wiseman, profesor emerit de ştiinţe politice la Universitatea din Toronto, a afirmat că ameninţările lui Trump cu anexarea au o greutate deosebită în Quebec. „Cei din Quebec au cel mai mult de pierdut într-un scenariu apocaliptic în care SUA ar absorbi Canada, iar statutul limbii franceze ar dispărea”, a spus el.

După ce negocierile comerciale dintre SUA şi Canada au eşuat, Trump a impus tarife de 50% asupra unor mărfuri canadiene în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari. Tarifele de retorsiune ale Canadei asupra unor mărfuri americane în valoare de aproape 20 de miliarde de dolari urmează să intre în vigoare pe 8 septembrie, cu taxe cuprinse între 15% şi 50%.

Trump a vorbit în repetate rânduri despre transformarea Canadei în cel de-al 51-lea stat al SUA.