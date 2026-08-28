Carney îi spune lui Trump că Lacul Ontario își păstrează numele „astăzi și pentru totdeauna”

Premierul canadian Mark Carney a subliniat joi că Lacul Ontario se numește așa „astăzi și pentru totdeauna”, după ce președintele american Donald Trump a semnat un decret care, potrivit acestuia, îi schimbă numele în „Lacul America”, notează AFP.

„Știm că Statele Unite sunt pe cale să se schimbe. Relațiile lor comerciale, politica lor externă, monumentele lor naționale, hidronimele lor”, dar „canadiencele și canadienii știu, de asemenea, că lucrurile trebuie numite pe numele lor, iar acest lac se numește Lacul Ontario – astăzi și pentru totdeauna”, a scris acesta în franceză pe contul său de X.

Donald Trump, angajat într-o confruntare diplomatică dură cu Canada, a semnat joi un decret care, potrivit acestuia, schimbă „imediat” denumirea „Lacului Ontario”, situat la graniţa americano-canadiană, în „Lacul America”. Cu această ocazie, în Biroul Oval a fost amplasată o hartă pe care întinderea de apă, unul dintre Marile Lacuri situate în zona de frontieră, este deja denumită „Lacul America”, cu litere mari roşii, relatează AFP.

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„Ontario”, care desemnează şi o provincie canadiană, provine de la cuvântul irochez „kanadario”, care înseamnă apă „strălucitoare”, conform unei explicaţii etimologice oferite de guvernul canadian. „Avem un golf şi avem un lac. Tot ce ne mai lipseşte este un ocean. Aşa că poate vom schimba numele Atlanticului sau al Pacificului. Poate le vom schimba pe amândouă”, a comentat amuzat preşedintele american.

Numele acestui lac, situat la granița americano-canadiană, „datează de mai bine de 400 de ani, cu mult înainte de Confederația Canadiană și de Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii”, a mai subliniat el.

Donald Trump este angajat într-o confruntare comercială dură cu Canada pe care o acuză că vrea să „jefuiască” Statele Unite.

Washingtonul impune de sâmbătă, în urma întreruperii negocierilor comerciale de către Ottawa, noi taxe vamale pentru o serie de produse canadiene.

Canada a ripostat prin anunțarea unei serii de suprataxe care vizează produsele americane și care vor intra în vigoare pe 8 septembrie.