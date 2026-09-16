„Când cei din Vologda vin la noi, o fac pentru băutură, benzină sau avort”. Efectele „cruciadei” duse de un guvernator rus

Spune că susține tradițiile ortodoxe, a interzis de facto avortul și duce o luptă împotriva alcoolului: Gheorghi Filimonov, guvernatorul ultraconservator al regiunii ruse Vologda, acuzat de unii de „autoritarism”, este candidatul partidului prezidențial la alegerile parlamentare, urmând linia lui Vladimir Putin, transmite AFP.

Artiom, un muncitor de 31 de ani din orașul Vologda, spune că în regiunea vecină Iaroslavl circulă o glumă: „Când cei din Vologda vin la noi, o fac pentru alcool, benzină sau avort”.

Asta pentru că Vologda, regiunea cu același nume situată la peste 450 km nord de Moscova, este guvernată din 2023 de Gheorghi Filimonov, unul dintre acei lideri ruși pasionați de „valorile tradiționale” promovate de Kremlin și susținători zeloși ai războiului din Ucraina.

Fostul kickboxer în vârstă de 46 de ani, cu fizicul unui halterofil și ochelari fără ramă, vorbește spaniola și franceza și îi place să fie în cercurile intelectuale.

Filimonov: Rusia este amenințată de „depopulare” și ”genocid prin alcool”

Rusia, spunea Gheorghi Filimonov în iunie, în cadrul unei dezbateri alături de ideologul ultranaționalist rus Alexandr Dugin, se află sub dubla amenințare a „depopulării” și a unui „genocid prin alcool (…) orchestrat de foștii noștri parteneri străini”. Adică țările occidentale care susțin Ucraina în războiul declanșat de Moscova în februarie 2022.

Discursul său este în linie cu cel al lui Vladimir Putin, care condamnă Occidentul „decadent” și se declară îngrijorat de influența sa „dăunătoare” asupra Rusiei, acest bastion „asediat” a cărui natalitate se află la cel mai scăzut nivel din ultimii 200 de ani.

Iar pentru Filimonov acestea sunt argumente suficiente pentru a-i mobiliza pe aproape un milion de locuitori ai regiunii sale în cruciada sa.

Măsurile luate în Vologda au dus la „turism pentru avort”

După ce a fost numit guvernator interimar în 2023, a fost ales cu o majoritate confortabilă în 2024. El a restricționat puternic accesul la întreruperea voluntară a sarcinii, până la punctul de a institui o „interdicție de facto”, potrivit Human Rights Watch.

De fapt, așa cum a explicat Irina Fainman, de la Fondul de stocare a contraceptivelor de urgență, „nu există niciun decret” care să interzică avortul în Vologda, unde, la fel ca în orice regiune, guvernatorul dispune de prerogative extinse.

„Acest lucru se realizează prin mijloace nelegislative și măsuri ilegale, în special prin presiuni administrative” asupra clinicilor, afirmă ea, calificând aceste măsuri drept „autoritare și regresive”.

Această politică a favorizat avorturile clandestine și un „turism pentru avort”, în cadrul căruia femeile se deplasează în regiunile învecinate pentru a recurge la o întrerupere voluntară de sarcină, continuă Irina Fainman.

La începutul anului, Gheorghi Filimonov afirma că Vologda „a depășit problema depopulării”. Însă cele mai afectate au dificultăți în a accepta această situație, precum Oksana (numele a fost schimbat), o studentă de 19 ani care consideră că avortul „ar trebui să fie o chestiune personală”.

Alcool vândut doar două ore în zilele lucrătoare

Guvernatorul, care a refuzat solicitările de interviu din partea AFP, a făcut din lupta împotriva alcoolismului al doilea pilon al politicii sale. Lupta împotriva acestui flagel este, la rândul ei, bine reglementată de lege.

Măsura sa emblematică: în Vologda, băuturile alcoolice pot fi vândute în magazine doar între orele 12:00 și 14:00 în zilele lucrătoare.

Spre marea nemulțumire a lui Nadejda, în vârstă de 52 de ani, care, într-un minimarket din centrul orașului Vologda, își umple coșul cu „Château Rouge”, un vin rusesc. Ea afirmă că „toată lumea este împotrivă”: „acum, suntem obligați să cumpărăm cantități mari de alcool dintr-o singură dată”.

Istoricul britanic James C. Pearce, care locuiește în Rusia, a editat o contribuție a lui Gheorghi Filimonov la o lucrare colectivă și, în opinia sa, guvernatorul din Vologda „crede cu adevărat tot ce spune. Nu se preface. Este pios, este conservator”.

Cap de listă pentru „Rusia Unită”

Ca atunci când a dispus, în 2024, ridicarea unei statui a lui Iosif Stalin în orașul său, văzând în dictatorul sovietic o „personalitate ieșită din comun”.

Kremlinul nu a avut nimic de obiectat, dimpotrivă – a permis reinstalarea unei statui a aceluiași Stalin în metroul din Moscova anul trecut.

Fiind cap de listă în regiunea sa din „Rusia Unită”, partidul lui Vladimir Putin, Filimonov ar trebui să fie ales în Camera inferioară a Parlamentului în cadrul alegerilor parlamentare din 18, 19 și 20 septembrie fără prea mari probleme, având în vedere cât de mult s-a străduit puterea să reducă la tăcere opoziția.

El ar putea însă renunța la mandatul său pentru a pune în practică metoda „locomotivei”, care constă în plasarea unui candidat cunoscut în fruntea listei… înainte de a se retrage în favoarea colegilor săi după ce este ales.