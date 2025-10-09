Când controlorii de trafic aerian pot ajunge șoferi de Uber / „Acum, în timp ce controlează spațiul nostru aerian, se gândesc la cum își vor plăti ratele”

Sean Duffy, secretarul pentru Transporturi din administrația Trump, a declarat luni că blocajul guvernamental pune și mai multă presiune pe controlorii de trafic aerian, care au deja o meserie extrem de stresantă, și amenință un program pe care comunitățile mici se bazează pentru a subvenționa serviciile aeriene, potrivit Fortune.

Guvernul SUA a intrat pe 1 octombrie în paralizie bugetară, ceea ce înseamnă că peste 14.000 de controlori angajați de Administrația Federală a Aviației lucrează, în acest moment, fără să fie plătiți.

Secretarul pentru Transporturi, Sean Duffy, a ținut luni o conferință de presă pe Aeroportul Internațional Newark Liberty, unde a vorbit despre situația controlorilor de trafic aerian, care acum nu sunt îngrijorați nu doar de siguranța zborurilor, ci și de modul în care își vor plăti facturile.

„Acum, în timp ce controlează spațiul nostru aerian, se gândesc la cum își vor plăti ipoteca, cum își vor achita ratele la mașină, cum vor pune mâncare pe masă pentru copiii pe care îi au acasă și cum vor lucra șase zile pe săptămână”, a spus Duffy, citat de revistă americană din domeniul financiar-economic, Fortune.

„Trebuie să-mi iau o a doua slujbă și să conduc pentru Uber, când sunt deja epuizat de la o slujbă care este deja stresantă, pentru a mă gândi cum pot câștiga bani în plus, deoarece guvernul s-ar putea să nu-mi mai plătească salariul?”, a continuat oficialul american.

Călătorii care se aflau pe aeroportul din New York când secretarul pentru Transporturi al SUA a făcut declarații, au spus „toată lumea ar trebui să fie plătită pentru ceea ce face”.

„Da, ar fi greu să lucrezi fără să fii plătit”, a spus Nancy Taylor, o călătoare din Utah. „Dar cred că ei înțeleg importanța muncii lor. Și siguranța pe care ne-o oferă nouă, călătorilor. Ei trebuie să fie plătiți”, a adăugat ea.

Întârzieri pe aeroporturi după ce controlorii se declară bolnavi

Sindicatul îndeamnă Congresul să pună capăt blocajului care afectează nu doar controlorii de trafic aeian, ci și alți angajați ai aeroporturilor.

Departamentul Transporturilor a reușit să mențină deschisă, deocamdată, academia de controlori de trafic aerian din Oklahoma City, cu fonduri din anii precedenți. Sean Duffy este însă îngrijorat de posibilul impact asupra eforturilor de angajare și formare a noilor controlori, în contextul dat. El a spus că personalul de sprijin care formează controlorii după ce aceștia ies din academie ar putea fi concediat.

Șeful sindicatului controlorilor de trafic aerian, Nick Daniels, s-a abținut de la comentarii politice, dar a îndemnat Congresul să pună capăt blocajului.

„Trebuie să punem capăt acestei întreruperi, astfel încât Administrația Federală a Aviației (FAA) și profesioniștii dedicați siguranței aviației să poată lăsa în urmă această distragere a atenției și să se concentreze complet asupra muncii lor vitale”, a spus Daniels.

Duffy a spus că deja s-a înregistrat o ușoară creștere a numărului de controlori care s-au declarat bolnavi. Ori de câte ori situația se agravează și se creează o penurie de controlori, FAA reduce numărul de decolări și aterizări pentru a se asigura că controlorii nu sunt copleșiți și că sistemul rămâne sigur. Dar acest lucru creează întârzieri și, posibil, anulări.

Luni seara, FAA a raportat că lipsa personalului a fost cauza pentru care zborurile de pe aeroporturile din Burbank, Newark și Denver au întârziat. Cele mai grave probleme au fost în Burbank, unde guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a declarat că niciun controlor nu era de serviciu în timpul serii, ceea ce a dus la întârzieri medii de două ore și jumătate.

Programul Essential Air Service, care subvenționează serviciile aeriene către comunitățile mici din întreaga țară, va rămâne și el rapid fără fonduri. Duffy a declarat că programul se bucură de un puternic sprijin bipartizan și oferă o importantă linie de salvare pentru multe comunități mici. Este deosebit de important în Alaska, unde zborul cu avionul este singura modalitate de a călători între multe comunități.

„Banii aceia se vor epuiza duminica aceasta. Așadar, există multe comunități mici în toată țara care nu vor mai avea resursele necesare pentru a se asigura că beneficiază de servicii aeriene în comunitatea lor”, a spus oficialul american.

Sursa foto: Dreamstime.com