Guvernul SUA a intrat dimineață în paralizie bugetară. Ce efecte va avea acest „shutdown” și de ce ar putea să dureze

Guvernul SUA a suspendat o mare parte din activitățile sale miercuri, deoarece profundele neînțelegeri dintre partide au împiedicat Congresul și Casa Albă să ajungă la un acord privind finanțarea de la buget, declanșând o confruntare posibil de durată, care ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă la nivel federal, transmite Reuters. Așa numitul „shutdown” guvernamental a intrat în vigoare la miezul nopții în SUA (ora 07:00 în România).

Nu se vede la acest moment o cale clară de ieșire din impas, iar agențiile guvernamentale au avertizat că cel de-al 15-blocaj guvernamental (shutdown) de după 1981 va avea ca efecte publicarea mult importantului raport pe septembrie privind ocuparea forței de muncă, întârzieri în transportul aerian, suspendarea cercetării științifice, stoparea plăților pentru soldații americani și ar putea duce la concedierea a 750.000 de angajați federali, cu un cost zilnic de 400 de milioane de dolari.

Trump, a cărui campanie de reformare radicală a guvernului federal este deja pe cale să ducă la concedierea a aproximativ 300.000 de angajați până în decembrie, i-a avertizat democrații din Congres că blocajul ar putea deschide calea pentru acțiuni „ireversibile”, inclusiv tăierea mai multor locuri de muncă și programe de stat.

„În timpul shutdown-ului, putem face lucruri ireversibile, care sunt nefavorabile pentru ei și ireversibile pentru ei, cum ar fi concedierea unui număr mare de oameni, eliminarea lucrurilor care le plac, eliminarea programelor care le plac”, a declarat Trump jurnaliștilor, în Biroul Oval al Casei Albe.

O miză de 1.700 miliarde de dolari

„Paralizia bugetară” a început la câteva ore după ce Senatul a respins o măsură de cheltuieli pe termen scurt care ar fi menținut funcționarea guvernului până pe 21 noiembrie. Democrații s-au opus proiectului din cauza refuzului republicanilor de a include o prelungire a beneficiilor de sănătate pentru milioane de americani, care urmează să expire la sfârșitul anului. Republicanii spun că problema trebuie abordată separat.

În ceea ce privește finanțarea guvernului, problema este reprezentată de 1.700 miliarde de dolari pentru funcționarea agențiilor guvernamentale, ceea ce reprezintă aproximativ un sfert din bugetul total al guvernului de 7.000 de miliarde de dolari.

O mare parte din restul bugetului este alocată programelor de sănătate și pensii și plății dobânzilor la datoria de 37.500 miliarde de dolari.

Analiștii independenți avertizează că blocajul ar putea dura mai mult decât cele legate de buget din trecut, Trump și oficialii de la Casa Albă amenințând că vor pedepsi democrații cu reduceri ale programelor guvernamentale și ale salariilor federale.

Directorul bugetar al lui Trump, Russell Vought, care a cerut alocări „mai puțin bipartizane”, a amenințat săptămâna trecută cu concedieri permanente în cazul unei închideri.

Cel mai lung „shutdown” al guvernului din istoria SUA s-a întins pe o perioadă de 35 de zile între decembrie 2018 și ianuarie 2019, în timpul primului mandat al lui Trump, într-o dispută privind securitatea frontierelor.

Democrații spun că nu vor ceda

„Tot ce vor să facă este să încerce să ne intimideze. Și nu vor reuși”, a declarat liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, într-un discurs ținut în plen, la o zi după o întâlnire la Casa Albă cu Trump și alți lideri ai Congresului, care s-a încheiat cu cele două părți pe poziții la mare distanță una de cealaltă.

Liderul majorității din Senat, John Thune, a descris proiectul de lege eșuat privind cheltuielile pe termen scurt drept o măsură „nepartizană”, lipsită de implicații politice, pe care democrații nu au avut nicio problemă să o accepte în anii trecuți.

„Ce s-a schimbat este faptul că președintele Trump se află la Casa Albă. Despre asta este vorba. Asta este politica. Și nu există niciun motiv substanțial pentru care ar trebui să existe o închidere a guvernului”, a declarat republicanul presei.

Republicanii lui Trump dețin majoritatea în ambele camere ale Congresului, dar regulile legislative impun ca 60 dintre cei 100 de senatori să fie de acord cu legea privind cheltuielile. Asta înseamnă că sunt necesari cel puțin șapte democrați pentru a adopta un proiect de lege privind bugetul.

Democrații sunt sub presiunea susținătorilor lor dornici să obțină o rară victorie înaintea alegerilor intermediare din 2026, care vor determina controlul asupra Congresului pentru ultimii doi ani ai mandatului lui Trump.

Presiunea în domeniul sănătății le-a oferit șansa de a se uni în spatele unei probleme care rezonează cu alegătorii.

Pe lângă extinderea subvențiilor pentru sănătate, democrații au încercat, de asemenea, să se asigure că Trump nu va putea anula aceste schimbări dacă ele vor fi promulgate. Trump a refuzat să cheltuiască miliarde de dolari aprobate de Congres, ceea ce i-a făcut pe unii democrați să se întrebe de ce ar trebui să voteze pentru orice lege privind bugetul.

„Nu putem ști cu siguranță unde se va ajunge

Profesorul Robert Pape de la Universitatea din Chicago a declarat că climatul politic neobișnuit de polarizat din SUA, în urma asasinării activistului conservator Charlie Kirk, și puterea crescândă a aripilor extreme ale ambelor partide ar putea îngreuna ajungerea la un acord între liderii partidelor pentru redeschiderea guvernului.

„Regulile politicii se schimbă radical și nu putem ști cu siguranță unde se va ajunge”, a declarat Robert Pape, profesor de științe politice la Universitatea din Chicago.

„Fiecare tabără ar trebui să dea înapoi în fața a zeci de milioane de susținători cu adevărat agresivi, propriii lor alegători, ceea ce va fi foarte greu de făcut”, a spus el.

Înainte de blocajul guvernamental, Trump s-a adresat propriilor susținători cu un videoclip deepfake care arăta imagini false cu Schumer în care îi critică pe democrați, în timp ce liderul democraților din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, stătea lângă el, cu o pălărie sombrero și o mustață desenată grosolan pe față.

„A fost copilăresc. A fost meschin”, a declarat Schumer presei. „Este ceva ce ar face un copil de 5 ani, nu președintele Statelor Unite. Dar arată cât de neserioși sunt. Nu le pasă deloc de prejudiciul pe care îl vor cauza cu închiderea guvernului”, a adăugat el.