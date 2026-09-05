Când estimează ministrul Educației că vor ajunge manualele la elevii de clasa a IX-a. „Întâi digital, apoi fizic”

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a estimat că va dura cam trei săptămâni până când vor ajunge manualele în format fizic la elevii de clasa a IX-a.

„Nu este un blocaj”, a spus oficialul, într-un interviu publicat sâmbătă de Digi24.ro.

El susține că procedurile s-au desfășurat „într-un ritm accelerat”, dar a amintit că bugetul de stat a fost aprobat abia în martie.

„Oricine crede că ar fi făcut o treabă mai bună îl invit să analizeze aceste etape și să spună unde ar fi făcut o treabă mai bună”, a adăugat ministrul Educației.

Manualul „va veni mai întâi în formatul digital, după care în format fizic”

Mihai Dimian a spus că autoritățile încearcă să adopte „măsuri adaptive”.

„Dacă ne uităm la această perioadă, de clasa a IX-a, în mod normal profesorii fac o recapitulare a noțiunilor din gimnaziu, la disciplina respectivă, primele două săptămâni, după care evaluează elevii. Pentru că ei vin din clase, din școli diferite și atunci trebuie să vezi nivelul la care se află, să știi cum intervii în continuare. Deci ne așteptăm ca aceste trei săptămâni să fie dedicate acestui proces de recapitulare și evaluare, iar între timp să putem pune la dispoziție manualele în forma digitală. Ele sunt în special pentru elevi”, a continuat ministrul.

El a precizat că „programele școlare pentru clasa a IX-a au fost publicate pe parcursul anului trecut, respectiv începutul acestui an”.

„Deci profesorii au avut la dispoziție programele școlare pentru a pregăti planificarea lecției și acest instrument, care este la dispoziția elevului, cum spuneam, va veni mai întâi în formatul digital, după care în format fizic”, a continuat Mihai Dimian.

„De asemenea, tot ca măsură adaptivă, dacă iau exemplul Matematicii, o să observăm că există acolo o tematică legată de algebră, de elemente de logică matematică, și atunci aceste lucruri erau prezente și în manualele anterioare, drept urmare tema respectivă se poate preda și, ulterior, elevii pot folosi manualele care sunt la dispoziția liceelor în acest moment”, a mai declarat el.

Noul an școlar începe luni, 7 septembrie.

FOTO: Sarinya Pinngam | Dreamstime.com