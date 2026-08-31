Pregătirea școlilor pentru noul an școlar 2026-2027: ce tipizate și documente trebuie să aibă gata înainte de deschidere

Ultimele săptămâni de vacanță nu înseamnă pauză pentru toată lumea dintr-o unitate de învățământ. În secretariate, perioada dinaintea deschiderii școlii este una dintre cele mai aglomerate din an. Se actualizează liste, se verifică dosare, se pregătesc clasele, se centralizează numărul de elevi și se completează necesarul de documente care vor fi folosite din prima zi.

Pentru anul școlar 2026-2027, cursurile încep pe 7 septembrie 2026, astfel că mare parte din această muncă trebuie rezolvată înainte de începutul lunii septembrie.

Printre lucrurile care nu ar trebui lăsate pentru ultimele zile se află aprovizionarea cu tipizate școlare. Cataloagele, registrele matricole, carnetele de elev și celelalte formulare administrative sunt folosite zilnic sau trebuie să fie disponibile atunci când apare o solicitare. Lipsa lor poate însemna improvizații, comenzi urgente și timp pierdut exact în perioada în care secretariatul are deja suficient de mult de lucru.

Secretariatul, punctul central al pregătirilor administrative

Înainte ca elevii să intre în clase, secretariatul trebuie să aibă o imagine cât mai clară asupra structurii unității de învățământ: câte clase și grupe vor funcționa, câți elevi sunt înscriși, ce transferuri au avut loc și ce documente existente mai pot fi utilizate.

De aici începe, de fapt, pregătirea necesarului.

Tipizatele școlare nu înseamnă un singur model de catalog sau un registru potrivit pentru orice situație. Documentele diferă în funcție de nivelul de învățământ, de destinație și, în unele situații, de capacitatea necesară.

Ministerul Educației include cataloagele între documentele școlare și publică modele distincte pentru mai multe niveluri de învățământ. Carnetul de elev este, la rândul său, document de corespondență între unitatea de învățământ și familia elevului.

Din acest motiv, înainte de comandă este utilă o verificare simplă: ce există deja în stoc, ce poate fi folosit în continuare și ce trebuie cumpărat pentru anul 2026-2027.

Cataloagele trebuie alese în funcție de nivelul de învățământ

Catalogul este probabil primul document la care ne gândim când vorbim despre începutul școlii, însă modelele nu sunt identice.

Pentru învățământul preșcolar, unitățile trebuie să urmărească documentele destinate evidenței grupelor și activităților specifice acestui nivel.

La clasa pregătitoare, catalogul are o structură adaptată acestui prim an din învățământul primar, motiv pentru care nu trebuie confundat cu modelele utilizate în clasele următoare.

Pentru clasele I-IV se utilizează cataloage corespunzătoare învățământului primar. La acest nivel trebuie verificat din timp atât numărul claselor, cât și efectivul acestora.

În gimnaziu, documentele trebuie să permită evidența situației școlare pentru disciplinele și activitatea specifice claselor V-VIII.

Pentru liceu, alegerea catalogului trebuie făcută în funcție de nivelul și forma de învățământ, iar unitățile care au mai multe filiere sau structuri trebuie să centralizeze necesarul înainte de lansarea comenzii.

Există documente distincte și pentru învățământul profesional și postliceal, astfel că o unitate cu mai multe niveluri de școlarizare nu ar trebui să comande toate cataloagele după același model.

Diferențele pot ține de structura rubricilor, numărul de poziții disponibile și modul în care este organizată evidența. Tocmai de aceea, este mai sigur ca secretariatul să pornească de la numărul real de clase și elevi, nu de la cantitatea comandată în anul precedent.

Registrele matricole nu trebuie tratate ca simple consumabile

Dacă un catalog este utilizat pentru activitatea curentă a unei clase, registrul matricol are o importanță aparte în evidența școlară.

Registrul matricol cuprinde date referitoare la elevii înmatriculați și la situația lor școlară pe perioada studiilor. Este un document care trebuie păstrat în arhiva unității, ceea ce face importante inclusiv calitatea hârtiei, legarea și rezistența în timp.

La început de an este bine să fie verificat dacă registrele aflate în lucru mai au suficiente poziții și dacă există necesarul pentru noile generații de elevi.

În aceeași categorie a documentelor importante intră și foile matricole. Acestea sunt utilizate pentru consemnarea situației școlare individuale și pot fi necesare, de exemplu, în cazul transferurilor sau după finalizarea unui ciclu de învățământ.

Aprovizionarea preventivă este mult mai simplă decât căutarea unui anumit formular exact în ziua în care trebuie soluționată o cerere.

Carnetele de elev trebuie calculate după efectivele actualizate

Carnetele de elev sunt un alt produs comandat în cantități mari înainte de începerea cursurilor.

Secretariatul ar trebui să plece de la efectivele actualizate, ținând cont de elevii nou înscriși și de transferurile confirmate. Este utilă și o rezervă rezonabilă pentru situațiile care apar în primele săptămâni de școală.

Există modele corespunzătoare diferitelor niveluri – primar, gimnazial, liceal, profesional sau postliceal – iar unele variante pot fi achiziționate împreună cu coperta sau separat, dacă este necesară doar înlocuirea acesteia.

O greșeală frecventă este comanda strictă a numărului existent într-o situație provizorie. În august și la începutul lunii septembrie pot apărea modificări ale efectivelor, iar câteva exemplare suplimentare pot evita o nouă comandă pentru o cantitate foarte mică.

Condici de prezență, adeverințe și formulare pentru activitatea zilnică

Cataloagele și registrele matricole sunt cele mai vizibile, dar nu sunt singurele documente care trebuie verificate înainte de deschiderea școlii.

Secretariatul și conducerea unității pot avea nevoie și de:

condici de prezență;

foi matricole;

carnete de elev;

formulare și registre pentru evidența administrativă;

adeverințe și formulare utilizate pentru eliberarea diferitelor documente;

coperți pentru cataloage și carnete;

alte documente specifice nivelurilor de învățământ existente în unitate.

Necesarul diferă de la o școală la alta. O grădiniță are alte cerințe decât un liceu cu sute de elevi, iar un colegiu care include gimnaziu, liceu și clase postliceale va avea nevoie de mai multe categorii de documente.

De aceea, cea mai bună metodă rămâne inventarierea pe departamente și niveluri, nu o comandă generală făcută din memorie.

De ce aprovizionarea ar trebui începută încă din iulie-august

Comenzile pentru începutul de an școlar sunt mai ușor de gestionat dacă sunt pregătite din timp.

În iulie poate fi verificat stocul existent și se poate face o primă estimare. În august, după ce situația claselor și a înscrierilor devine mai clară, cantitățile pot fi actualizate și poate fi lansată comanda principală.

Lăsarea cumpărăturilor pentru primele zile din septembrie vine cu câteva riscuri simple: cerere mai mare în aceeași perioadă, posibilitatea de a descoperi prea târziu că lipsește un anumit model, comenzi fragmentate și costuri administrative suplimentare.

Mai apare și un aspect practic. În ultima săptămână înainte de deschiderea școlii, secretariatul nu se ocupă numai de aprovizionare. Sunt înscrieri, transferuri, repartizări, solicitări din partea părinților și numeroase situații care trebuie rezolvate rapid. O comandă de tipizate făcută din timp elimină măcar una dintre aceste griji.

Nu doar tipizate: peste 1.000 de produse de birotică într-un singur loc

Pregătirea unei școli nu se oprește la cataloage și registre. În aceeași perioadă trebuie refăcut și stocul de hârtie, pixuri, markere, bibliorafturi, dosare, folii de protecție, etichete, instrumente de scris și alte produse utilizate de secretariat, profesori și personalul administrativ.

Pe tipizat.ro sunt disponibile, pe lângă gama de documente școlare, peste 1.000 de produse de birotică, ceea ce permite centralizarea unei părți importante din necesarul unității într-o singură comandă.

Pentru școli, licee, grădinițe și alte instituții publice, acest lucru poate simplifica aprovizionarea: în locul mai multor comenzi mici pentru categorii diferite de produse, necesarul poate fi verificat și grupat din timp.

Potrivit informațiilor comerciale ale furnizorului, pentru instituțiile de stat sunt disponibile achiziția prin SEAP/SICAP și plata prin ordin de plată la 30 de zile, cu factură emisă pe instituție.

O verificare de o oră poate evita multe probleme în septembrie

Pregătirea documentelor școlare nu este cea mai vizibilă parte a începutului de an, dar este una dintre cele care fac diferența între un start organizat și primele săptămâni petrecute rezolvând urgențe.

O listă făcută din timp ar trebui să pornească de la numărul de grupe și clase, să continue cu verificarea cataloagelor, registrelor matricole, carnetelor de elev, condicilor și formularelor existente și să se încheie cu necesarul de birotică.

Nu toate produsele trebuie cumpărate în fiecare an și nici două unități de învățământ nu vor avea exact aceeași comandă. Important este ca, înainte de 7 septembrie, documentele care vor fi folosite din prima zi să fie deja în școală.

Pentru secretariat, aceasta înseamnă mai puține comenzi urgente și mai puțin timp pierdut. Pentru conducerea unității, înseamnă un început de an mai bine organizat. Iar pentru profesori și elevi, înseamnă că partea administrativă poate funcționa firesc încă din prima zi de curs.

Articol susținut de Tipizat