Când estimează Grindeanu că „pică” la vot guvernul lui Mureșan. Avertismentul liderului PSD pentru „cei care au încercat să ne sape groapa”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că guvernul pe care îl va propune Siegfried Mureșan „va pica” la votul din Parlament, precum și că nu exclude scenariul alegerilor anticipate, dar că, „din punct de vedere economic, nu e o situație pe care România și-ar dori-o”.

Grindeanu a fost întrebat, joi, într-o conferință de presă la Craiova, la ce s-a referit când le-a vorbit celor prezenți la întâlnirea regională a birourilor permanente ale organizațiilor PSD din Oltenia despre „soluțiile de după”.

„După ce pică acest guvern – că va pica. După ce pică acest guvern, săptămâna viitoare, am înțeles, dar hai să vedem când vin și depun. Termenul limită de depunere a programului și a echipei guvernamentale este miercurea viitoare. De îndată ce vor veni la Parlament, voi convoca Biroul Permanent Reunit și vom intra în procedură de audieri și de vot în Parlament”, a declarat liderul PSD.

El a spus că votul ar putea avea loc luni sau marți, în funcție de când va depune premierul desemnat Siegfried Mureșan programul de guvernare și lista de miniștri la Parlament.

„Dacă vor depune rapid programul și echipa, vom face votul luni, marți, astfel încât să clarificăm acea situație. După aceea, mingea se întoarce la președinte, care are două posibilități – ori intrăm în proceduri de alegeri anticipate, ori face o nouă nominalizare”, a continuat social-democratul.

Grindeanu, despre anticipate: „Cel mai repede se pot organiza undeva în februarie”

La Articolul 89, Constituția îi oferă președintelui Nicușor Dan posibilitatea de a dizolva Parlamentul „dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură”.

Șeful statului a afirmat, miercuri seară, într-un interviu acordat postului Antena 3, că „alegerile anticipate sunt rele, în primul rând, pentru cetățeni, după aceea și pentru partide”.

În conferința de presă de joi, liderul PSD a fost întrebat „cât de pregătit” este partidul său pentru un astfel de scenariu.

„E o situație pe care nu o excludem, e pe masă. Am discutat despre acest lucru în sală, împreună cu colegii din PSD. Vom fi pregătiți. Sigur, cel mai repede se pot organiza, din calculele noastre, alegeri anticipate, dacă s-ar da drumul la proceduri săptămâna viitoare sau în următoarele două săptămâni, undeva în februarie. Cam atunci se pot organiza”, a răspuns Grindeanu.

El susține că „Partidul Social Democrat va fi extrem de pregătit pentru alegerile anticipate” dacă se va ajunge la această variantă.

„Cei care încearcă să ne cânte prohodul sau au încercat să ne sape groapa sunt convins și n-am niciun fel de ezitare în a spune că vor pica ei în ea. Asta e din punct de vedere politic. Din punct de vedere economic, nu e o situație pe care România și-ar dori-o. Eu cred că e o situație pe care ar trebui să o evităm. Cred că după această glumă de nominalizare, Siegfried Vasile Mureșan, trebuie să venim cu o soluție serioasă și să avem rapid un guvern”, a conchis președintele PSD.