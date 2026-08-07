Când estimează Guvernul că va redeveni funcțional sistemul e-Terra, platforma pentru cadastru și carte funciară. „Ce este posibil să observați în primele zile”

Guvernul estimează că platforma e-Terra va deveni funcțională în cursul săptămânii viitoare, conform unui comunicat transmis vineri, în care menționează că testele de securitate, funcționalitate și performanță ale sistemului sunt în desfășurare.

Executivul a precizat că „rangul cererilor este asigurat”.

„Pe toată durata în care sistemul electronic nu a fost disponibil, cererile depuse la ghișeu, prin poștă sau curier au fost înregistrate cu menționarea exactă a datei și orei primirii. La repunerea în funcțiune, toate cererile – atât cele depuse prin corespondență, cât și actele instrumentate de notarii publici, anterior blocării sistemului și neînregistrate la OCPI-uri, vor fi introduse în registrul electronic cu păstrarea obligatorie a rangului”, scrie în comunicatul Guvernului.

Instituția a precizat că și valabilitatea extraselor de carte funciară deja eliberate și valabile la momentul incidentului din 14 iulie, când un atac cibernetic a blocat aplicațiile ANCPI și serviciile cadastrale, a fost „prelungită automat cu numărul de zile de indisponibilitate a sistemului, tocmai pentru a proteja rangul actelor notariale încheiate în această perioadă”.

Activitatea va fi reluată treptat

Guvernul a precizat că redeschiderea sistemului se va face în etape stabilite alături de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (UNNPR), „pentru a evita blocarea sistemului chiar din primele ore și pentru a respecta ordinea de înregistrare”, astfel:

În prima zi, activitatea va fi dedicată înregistrării actelor autentificate în perioada de întrerupere și verificării funcționării aplicației, în colaborare directă cu notarii publici;

Începând cu a doua zi, sistemul va fi disponibil pentru notari și persoanele autorizate pentru a asigura același tratament tuturor beneficiarilor serviciilor ANCPI.

Guvernul a explicat că, „acolo unde va fi nevoie, personal din alte birouri teritoriale va putea fi redirecționat temporar către oficiile cu volum mai mare de cereri”.

Instituția a vorbit și despre cele aproximativ 94.000 de cereri aflate în termen.

„Pentru cererile aflate deja în curs de soluționare la momentul incidentului, termenele legale au fost prelungite printr-o decizie internă a ANCPI. La reluarea activității, resursele de personal disponibile vor fi mobilizate pentru soluționarea acestora în termenul legal”, mai scrie în comunicat.

Plata cu cardul nu va fi disponibilă în primele zile

Potrivit Guvernului, în primele zile după redeschidere, plata cu cardul în aplicație nu va fi disponibilă, însă plățile se vor putea face prin ordin de plată sau la casieria oficiului, iar chitanța va fi eliberată tot prin e-Terra.

„Documentele care dovedesc plata tarifelor pentru cereri nedepuse până la 15 iulie 2026 rămân valabile pentru înregistrare până cel târziu la 5 septembrie 2026. Fiecare oficiu teritorial va avea cel puțin o stație de lucru dedicată publicului, cu personal care să sprijine proprietarii în vizualizarea cărții funciare a imobilelor deținute, iar pentru utilizatori vor fi puse la dispoziție manuale și materiale video de utilizare. Pentru orice dificultăți întâmpinate în primele zile, ANCPI va organiza un call-center dedicat”, mai notează Guvernul

„Ce este posibil să observați în primele zile”

Guvernul a menționat că unele documente PDF ar putea fi indisponibile temporar, dar acestea nu sunt pierdute.

„Este posibil ca, temporar, unele documente PDF să nu fie disponibile, ca urmare a nefinalizării transferului în Cloudul Guvernamental — acestea nu sunt pierdute și vor deveni accesibile pe măsură ce transferul se încheie. De asemenea, din cauza volumului acumulat, aplicația poate răspunde mai lent în primele zile; noua infrastructură este însă mai performantă decât cea anterioară, iar funcționarea este de așteptat să revină la parametri normali pe măsură ce volumul de accesări se stabilizează”, conform aceluiași comunicat.

În încheiere, Guvernul a spus că „sistemul va fi monitorizat permanent, iar echipele tehnice vor interveni imediat în cazul oricărei disfuncționalități”.