Șeful Centralei de la Cernavodă spune cât mai poate funcționa Unitatea 2. Noi măsuri luate în calcul după explozia de azi

Directorul CNE Cernavodă, Romeo Urjan, a declarat luni seară că Unitatea 2 este la parametri normali în momentul de față, însă, conform prognozelor actuale, mai poate funcționa doar cinci zile.

Din cauza nivelului scăzut al Dunării, reactorul 1 este oprit de marția trecută.

„Centrala nucleară de la Cernavodă funcționează în momentul de față cu Unitatea 2, în funcțiune normală, la putere nominală (…). Unitatea 2 funcționează la parametri normali. Nu facem compromisuri, funcționăm în condiții de securitate nucleară, siguranță pentru populație, pentru mediu, pentru angajați, pentru echipamente”, a declarat Romeo Urjan, luni seară, la Antena 3.

Întrebat cât estimează că mai poate funcționa Unitatea 2 de la Cernavodă, el a adăugat: „Bazat pe prognoza pe care o avem acum și scăderea prognozată, de 2-3 centimetri pe zi, debitul pe care îl avem, noi prognozăm cinci zile de funcționare în momentul de față”.

Efectele exploziei de pe Dunăre se vor vedea mâine, spune șeful CNE Cernavodă

Armata a dinamitat luni stânca Pârjoaia din Dunăre pentru a devia un debit mai mare către centrala de la Cernavodă.

„Explozia s-a petrecut la 60 de kilometri de noi, la o viteză a apei Dunării de 3 km/oră. Durează cam 20-24 de ore până să vedem efectele, deci noi ne așteptăm ca mâine dimineață, în jurul orei 5-6 dimineața, să vedem efectele acestei explozii care s-a produs astăzi”, a explicat Romeo Urjan.

Întrebat despre posibilitatea unor măsuri suplimentare, șeful CNE Cernavodă a vorbit despre amplasarea a patru barje care să direcționeze mai multă apă către centrală.

„Din ce am văzut și din ce am comunicat cu colegii mei, și Ministerul Energiei, și de la Guvern, următoarele măsuri ar fi amplasarea acelor barje, patru barje, care să reducă debitul spre brațul Bala, să direcționeze apa spre Dunărea Veche, adică spre Centrala Nucleară de la Cernavodă. Noi ne așteptăm, am văzut prognozele care s-au făcut, o ridicare de nivel de aproximativ 7-8 centimetri. Noi spunem că ar mai aduce câteva zile de funcționare suplimentar față de prognoza pe care o avem în momentul de față”, a explicat el.

Potrivit șefului CNE Cernavodă, centrala „a mai fost oprită pentru aproximativ o lună din același motiv, în anul 2003”, când exista doar reactorul 1.