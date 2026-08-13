„Când europenii îi vorbesc de valori, Putin râde cu voce tare”. Iluziile UE și ale Moscovei, spulberate de un laureat al Premiului Nobel

„Nimeni nu știe ce se petrece în mintea lui Vladimir Putin”, dar președintele rus nu mai poate pretinde că a obținut victoria în Ucraina, a declarat pentru BBC laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Dmitri Muratov.

În sediul din Moscova al ziarului independent „Novaya Gazeta”, coridoarele sunt tăcute, notează BBC în deschiderea unui interviu realizat la fața locului. „Ziarul nu mai există”, a spus fostul redactor-șef Dmitri Muratov, unul dintre fondatorii publicației în urmă cu mai bine de 30 de ani, în cadrul materialului difuzat pe YouTube.

În 2021, Muratov a fost unul dintre câștigătorii Premiului Nobel pentru Pace pentru eforturile sale „de a apăra libertatea de exprimare”. Ziarul a devenit un simbol al jurnalismului independent de impact din Rusia. Publicația a adus în prim-plan încălcările drepturilor omului și corupția la nivel înalt.

Activitatea curajoasă a redacției a atras riscuri extreme: șase jurnaliști au fost uciși de-a lungul timpului. Comitetul Nobel a evidențiat cazul Annei Politkovskaya, autoarea unor reportaje de impact despre războiul din Cecenia. Dar recunoașterea internațională nu a protejat publicația.

„Putin a emis un decret, iar tipografiile ziarului au fost naționalizate”, a explicat Muratov. „Înregistrarea ziarului a fost revocată.”

Novaya Gazeta își menține totuși prezența online, însă autoritățile au blocat accesul la site-ul său web. Platforma poate fi accesată doar din străinătate sau prin rețele private virtuale (VPN) care ocolesc restricțiile din Rusia.

Dificultățile ziarului reflectă represiunea mai amplă împotriva libertății de exprimare din Rusia, care s-a accelerat de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Kremlin, în 2022, scrie BBC.

„Majoritatea liderilor de opinie au fost declarați «agenți străini», «extremiști» sau «teroriști». Câteva sute”, spune Dmitri Muratov. Conform unei estimări prudente, de la începutul conflictului, cel puțin 1.500 de persoane se află în prezent în închisoare pentru că s-au pronunțat împotriva politicii actuale a statului. Cifra este de trei ori mai mare decât în perioadele cele mai dure ale KGB-ului din Uniunea Sovietică.

Rafinăria din orașul Tuapse, Rusia, care a luat foc în urma unui atac ucrainean cu drone, pe 28 aprilie 2026. FOTO: Not supplied / WillWest News / Profimedia

„Nu va exista niciodată o victorie”

Ceea ce Kremlinul presupusese în 2022 că va fi o „operațiune militară” scurtă și încununată de succes a devenit cel mai sângeros conflict din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace. Cu toate acestea, președintele Putin, plin de încredere, continuă să prezică victoria Rusiei.

„Nu va exista niciodată o «victorie»”, a mai spus Muratov care explică: „Ceea ce se întâmplă de aproape cinci ani – indiferent cum se va sfârși – nu mai poate fi considerat o victorie. Nu poate fi o victorie când două națiuni slave au făcut praf un milion de oameni. Sau mai mult de un milion”, a continuat el.

„Mi se pare că situația cu Ucraina este acum următoarea: o poți distruge, dar nu o poți cuceri. Ce înțeleg prin a o distruge? O escaladare continuă până la utilizarea unei arme nucleare”, a completat el.

Serghei Lavrov si Vladimir Putin. Credit line: Alexander Shcherbak / Zuma Press / Profimedia

Despre amenințarea nucleară

Întrebat dacă liderul de la Kremlin ar folosi arme nucleare în acest război, Dmitri Muratov a catalogat experții care pretind că știu ce gândește președintele drept „șarlatani”. „E la fel ca astrologia. Nimeni nu știe ce se petrece în mintea lui Vladimir Putin. Și nici eu nu știu”, a spus jurnalistul.

Jurnalistul spune că, de la începutul anului, tema atacului nuclear a fost adusă în discuție de peste 500 de ori în spațiul public. „Am auzit discuții pe această temă la televiziunea de stat. Iar la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, un eveniment organizat de stat, unul dintre vorbitori a prezentat folosirea armelor nucleare ca pe ceva favorabil, ceva bun”, a adăugat Dmitri Muratov.

Putin „râde cu voce tare” de valorile europene

Deși critică aspru acțiunile propriului guvern, jurnalistul rus nu are iluzii nici în privința Occidentului. Muratov afirmă că Vladimir Putin profită tocmai de această lipsă de fermitate a liderilor europeni:

„Cunoaște foarte bine adevărata valoare a liderilor europeni. Pe de o parte, aceștia îi vorbesc despre drepturile omului. El râde cu voce tare pentru că, pe de altă parte, semnează acorduri sau obișnuiau să semneze acorduri cu Rusia privind comerțul cu petrol, gaze, diamante…toate chestiile astea. Când îi vorbesc lui Putin despre valorile europene, el râde cu adevărat cu voce tare. Cunoaște adevărata valoare a celor care îi predică aceste valori.”

Viața de zi cu zi pe străzile din apropierea Kremlinului. Credit line: Artyom Geodakyan / Zuma Press / Profimedia

Sprijinul din umbră

În ciuda sondajelor de opinie care înregistrează o scădere a cotei de popularitate a lui Vladimir Putin pe plan intern, președintele Rusiei își menține un strâns control asupra puterii, este de părere laureatul.

„Îmi pare rău, dar nu cred în toate aceste discuții despre o divizare în rândul membrilor elitei, despre conspirații secrete. Țara este condusă de Vladimir Putin. Oamenii se tem de el. Iar această teamă este întărită în toate privințele de principala sa bază de sprijin: Serviciul Federal de Securitate (FSB)”, a explicat el.

În Rusia, Muratov a fost desemnat „agent străin”, o etichetă folosită adesea pentru a-i pedepsi pe criticii Kremlinului. Deși riscurile publice sunt majore pentru opoziție, jurnalistul amintește că sprijinul discret al populației continuă să existe.

„Trăim într-o perioadă în care trebuie să tăcem. Dar foarte mulți oameni ne susțin activitatea. Pe străzile Moscovei, colegii mei și cu mine auzim doar cuvinte de recunoștință. Sunt rostite în șoaptă. Dar ceea ce gândesc oamenii este foarte important”, a mai spus Muratov.