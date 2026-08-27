Când începe emisiunea lui Cătălin Măruță la Antena 1 și ce vedete vin la „Furnicuțele”

După o pauză de câteva luni, Cătălin Măruță începe un nou capitol în cariera sa la Antena 1, cel mai mare post concurrent al ProTV.

Realizatorul TV a început deja filmările pentru noul sezon, în care o va înlocui pe Denise Rifai.

Debutul emisiunii „Furnicuțele” în noua formula va avea loc luni, 7 septembrie 2026.

Echipa Antenei 1 au tras deja primele cadre ale emisiunii, prima zi de filmăru fiind 17 august, potrivit TVMania.

Conform sursei citate, printer invitații din noua faza a proiectului se regăsesc nume importante din mai multe domenii. Elisabeta Lipă, Doina Melinte, Maia Morgenstern, Marius Urzică și Ovidiu Lipan Țăndărică vor ajunge în platoul emisiunii realizate de Cătălin Măruță.

De asemena, trupe cunoscute de generații întregi vor fi invitate la „Furnicuțele”: Generic și Azur.