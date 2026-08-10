Când începe școala în septembrie 2026 și când au elevii vacanțe. Calendarul complet

Copiii încă se bucură din plin de vacanța de vară, dar începutul școlii se apropie. Părinții vor să știe deja cum arată anul școlar viitor pentru a-și planifica concediile, programul de preluare a copiilor și înscrierea la after-school.În 2026, cursurile încep luni, 7 septembrie, și se încheie vineri, 18 iunie 2027, pentru majoritatea elevilor înscriși în sistemul de învățământ românesc. Anul școlar 2026-2027 are 36 de săptămâni de cursuri, împărțite în cinci module și cinci vacanțe. Datele sunt stabilite prin Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 3.194/2026, publicat în Monitorul Oficial.

Când începe școala în septembrie 2026

Pentru familiile care își pregătesc revenirea din vacanță, data importantă este cea la care copiii se întorc efectiv în bănci: prima zi de cursuri va fi luni, 7 septembrie 2026. În documentele oficiale apare și data de 1 septembrie, însă aceasta marchează începutul administrativ al anului școlar, nu ziua în care elevii revin la școală. Anul școlar se încheie administrativ la 31 august 2027.

Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de cursuri va fi vineri, 18 iunie 2027, iar vacanța de vară va începe sâmbătă, 19 iunie.

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