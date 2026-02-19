Când o mamă are cancer: ce greșeli poate face familia și cum ar trebui, de fapt, să o sprijine

Sprijinul psihologic face parte din traseul oncologic și poate fi decontat prin CNAS, inclusiv pentru membrii familiei. Rolul psiho-oncologiei este de a susține echilibrul emoțional al mamei și al celor apropiați pe tot parcursul tratamentului. FOTO: Shutterstock

Pentru o mamă care primește un diagnostic oncologic, lupta și teama se înmulțesc la doi. Frica ei se continuă acasă, în camera copilului, în rutina zilnică, în momentele aparent banale în care apare gândul: „Dacă nu voi mai fi aici?”. Frica dominantă nu este legată doar de propria supraviețuire, ci și de rolul matern. Ce se întâmplă cu copilul meu? Îl voi traumatiza? Voi mai putea fi aceeași mamă?

Am discutat cu Denisa Holl, psiholog cu formare în psiho-oncologie, despre ce nevoi reale are o astfel de femeie din partea familiei sale.

Un diagnostic oncologic produce o ruptură bruscă în viața unei femei. În primele zile, emoțiile nu vin ordonat, ci în valuri: frică, furie, vinovăție, neputință sau, uneori, o stare de amorțeală în care totul pare ireal.

Mintea caută explicații și control, dar alunecă rapid spre scenarii catastrofice, chiar înainte ca tratamentul să înceapă. În tot acest haos interior, familia devine sprijinul principal. Dar poate deveni și o sursă suplimentară de presiune, dacă nu înțelege ce se întâmplă emoțional cu mama. De multe ori, cei apropiați încearcă să ajute spunând „fii puternică!”, „gândește pozitiv!”, „o să fie bine!”. Intenția este bună, dar pentru o femeie care tocmai a primit un diagnostic oncologic, astfel de mesaje pot adăuga vinovăție, noi întrebări chinuitoare: Dacă nu va fi puternică? Dacă nu poate fi optimistă în fiecare zi?

Psihologul ne explică în acest intervi, nu doar ce are nevoie o mamă aflată în tratament, ci și ce ar trebui să facă – și mai ales ce să evite – familia, pentru ca sprijinul să nu se transforme în presiune. Care sunt capcanele psihologice cele mai frecvente? Ce greșeli fac familiile, din dorința de a proteja? Cum se vorbește cu un copil despre cancer fără a-l încărca emoțional? Și cum poate fi gestionată frica de recidivă sau pierderea sentimentului de control asupra propriului corp?

La aceste întrebări răspunde psihologul Denisa Holl, într-un dialog despre nevoile reale ale unei mame aflate în tratament și despre rolul esențial al familiei în acest parcurs.

