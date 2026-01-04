Când o să apară Maduro în fața judecătorilor americani

Nicolas Maduro și soția sa vor compărea luni în fața unui judecător federal, a precziat duminică un purtător de cuvânt al tribunalului districtual din districtul sudic al New Yorkului, potrivit CBS News.

Purtătorul de cuvânt a declarat pentru televiziunea americană că Maduro și Cilia Flores sunt programați să se prezinte în fața curții federale luni, la ora 12:00 (ora 19:00 în România)

Va fi prima lor înfățișare în fața instanței pentru acuzații penale de când au fost scoși cu forța din Venezuela în timpul unei operațiuni militare americane desfășurate sâmbătă la Caracas.

Maduro și Flores au ajuns la New York sâmbătă după-amiază, la câteva ore după ce au fost capturați la domiciliul lor din Caracas și duși pe nava de război USS Iwo Jima, apoi transportați cu avionul la New York pentru a răspunde acuzațiilor penale.

Maduro a ajuns la Metropolitan Detention Center, o instituție federală din Brooklyn, sâmbătă, la ora 20:52 (ora locală).

MDC este unul dintre puținele centre de detenție din SUA cu capacitate pentru acuzați cu grad ridicat de securitate.

Închisoarea este cunoscută pentru că aici au fost ținuți alți acuzați de profil înalt, precum Joaquin „El Chapo” Guzman, Luigi Mangione, Sean „Diddy” Combs sau Ghislaine Maxwell.

Situată în districtul Brooklyn, aceasta a fost supranumită „Iadul pe Pământ”. Este una dintre închisorile cu cea mai proastă reputaţie din oraş, alături de cea din Rikers, şi a făcut obiectul unor sesizări privind lipsa de personal, criminalitatea din interior şi condiţiile de viaţă dure din celule.

În singura închisoare federală din New York, cei aproximativ 1.200 de deţinuţi aşteaptă să fie judecaţi de tribunale federale, de când s-a închis Centrul Corecţional Metropolitan din sudul Manhattanului.