Când pică Paștele ortodox și cel catolic în 2026 

Paștele ortodox va fi în 12 aprilie, în acest an, iar cel catolic, în 5 aprilie. Anul trecut, Paștele ortodox și cel catolic au fost în aceeași zi, 20 aprilie, iar 2028 este următorul an în care vor fi celebrate din nou în aceeași zi.

Paștele este o sărbătoare cu dată variabilă, nu cu dată fixă, precum Crăciunul, iar de la an la an ziua în care cade variază în medie cu 14-15 zile. Paștele poate cădea cel mai devreme în 4 aprilie și cel mai târziu pe 8 mai.

În acest an, Paștele ortodox va fi celebrat în 12 aprilie, mai devreme decât în 2025, în timp ce Paștele catolic va fi celebrat în 5 aprilie. Cea mai mare diferență va fi în 2027, de cinci săptămâni.

Paștele ortodox și cel catolic au picat în aceeași zi în 2025. Următoarea dată la care ortodocșii și catolicii vor celebra Paștele în aceeași zi va fi 16 aprilie 2028.

Când va fi Paștele ortodox între 2026 și 2030

2026: 12 aprilie

2027: 2 mai

2028: 16 aprilie

2029: 8 aprilie

2030: 28 aprilie

Când va fi Paștele catolic între 2026 și 2030