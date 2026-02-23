Când prețurile nu țin post. De ce costă mai mult să postești în orașele bogate

Astăzi începe Postul Paștelui, considerat cel mai lung și mai aspru post din an. HotNews a analizat cu ajutorul Institutului Național de Statistică prețurile din 42 de orașe din România, care arată că diferența dintre cel mai ieftin și cel mai scump oraș poate depăși 100% – adică, pentru aceeași farfurie de mâncare de post, plătești dublu dacă ești în Cluj față de Brăila.

Trei preparate au stat la baza analizei: o tocană de fasole cu legume, un piure rustic de cartofi cu morcov și usturoi și o terină caldă de cartofi și fasole albă cu emulsie de usturoi și glazură de miere.

Prețurile ingredientelor — cartofi, fasole uscată, ceapă, usturoi, morcovi, mere și miere — au fost colectate din fiecare oraș și utilizate pentru a calcula costul real al fiecărui preparat.

Top 10 orașe unde mănânci de post cel mai ieftin

Brăila conduce detașat. O tocană de fasole costă aici 18,81 lei — cu aproape 19 lei mai puțin decât în Cluj-Napoca. Câmpia Munteniei și Oltenia domină în general primele locuri, cu orașe precum Craiova, Slatina, Târgoviște și Slobozia.

Top 10 orașe unde mănânci de post cel mai scump

Orașele din Transilvania și nord-vestul țării ocupă fruntea clasamentului invers. Cluj-Napoca, cu o tocană de fasole la 37,50 lei, este cel mai scump oraș din analiză. Urmează Miercurea Ciuc și Zalău. Timișoara, Brașov și Oradea completează tabloul orașelor cu prețuri ridicate.

De ce există această diferență?

Prețurile ingredientelor de bază explică cea mai mare parte din decalaj. Fasolea uscată, de exemplu, costă 11,60 lei/kg în Brăila și ajunge la 25,25 lei/kg în Miercurea Ciuc — mai mult decât dublu. Usturoiul uscat variază între 29,25 lei/kg (Călărași) și 46,67 lei/kg (Timișoara). Mierea de albine, ingredient în terină, are variații de la 27 lei/kg (Satu Mare) la 45 lei/kg (Cluj-Napoca).

Logistica, puterea de negociere a comercianților locali, densitatea populației și tradiția agricolă a zonei sunt factori care influențează prețul final pe raft. Orașele din Câmpia Dunării, mai aproape de zonele agricole, beneficiază în general de prețuri mai mici la legume și leguminoase.

Concluzie: postul e mai accesibil decât pare, dacă știi unde

La nivel național, o masă de post din ingrediente de bază nu depășește 15 lei în jumătate dintre orașele analizate. Chiar și în cele mai scumpe orașe, mâncarea de post rămâne accesibilă în comparație cu alternativele cu carne. Diferența stă în unde trăiești — și, poate, în ce piață alegi să mergi.

Brăila rămâne, în mod clar, capitala neoficială a postului ieftin din România. Clujul, din păcate pentru bugetul celor care țin post, e la polul opus.

Rețetele

Tocană de fasole boabe cu legume

Fasole boabe: 1 kg fasole uscată (albă sau colorată).

Legume:

2 cepe mari 2-3 morcovi 1 rădăcină păstârnac sau țelină (opțional, pentru aromă) 1 ardei gras (roșu sau galben) 3-4 căței de usturoi

Bază sos:

400 g roșii cuburi (în bulion) sau 2-3 linguri pastă de tomate 50 ml ulei

Arome:

1-2 foi de dafin 1 linguriță boia dulce (paprika) Cimbru uscat (după gust) Sare și piper negru proaspăt măcinat Pătrunjel proaspăt pentru final

Opțional: 1-2 cartofi tăiați cuburi (pentru a îngroșa tocana).

Terină de post din cartofi, fasole și morcov

Ingrediente:

600g cartofi (soi făinos, fierți în coajă, curățați și feliați subțire) 400g fasole albă fiartă (sau 2 conserve), scursă bine 2 căței de usturoi, tocați mărunt 1 ceapă medie, tocată mărunt 30g pesmet (pentru tapetat tava) ulei de măsline pentru uns, sare, piper, cimbru proaspăt/uscat.

Pentru emulsia de usturoi:

1 căpățână de usturoi

100ml ulei de măsline

1 lingură zeamă de lămâie

Pentru glazura de miere:

2 linguri miere 1 lingură ulei de măsline 1 linguriță oțet de mere sau sos soia Opțional: un praf de fulgi de chili sau boia afumată.

Fierbe separat cartofii (în coajă, le păstrează structura), morcovii – până sunt moi și fasolea.

Crema de fasole (liantul): Pasează foarte fin fasolea. Adaugă usturoi zdrobit. Pune 1 lingură de ulei– ajută textura.

Trebuie să fie densă, nu lichidă.

Montajul (important!): Taie cartofii felii subțiri. Pasează morcovii. Într-o formă mică tapetată cu hârtie de copt: strat cartofi, strat subțire cremă de fasole, strat morcov. Repetă și apoi presează bine cu lingura.

Lasă 15–20 min la rece (sau chiar 30 min).

Dacă vrei extra-firm: bagă forma 10–15 min la cuptor la 180°C. Se compactează și mai bine.

Glazură de post (finisaj elegant): Amestecă: miere, usturoi foarte fin, puțină apă caldă. Pune doar câteva picături pentru contrast dulce-sărat.

Mic truc de restaurant: Dacă vrei felii perfecte, pune terina la frigider 1 oră, taie cu cuțit trecut prin apă fierbinte. E genul de preparat care ar putea apărea într-un bistro modern de tip „noua bucătărie țărănească”.

Piure de cartofi cu morcovi

Ingrediente:

600 g cartofi albi

400 g morcovi

50 g ulei

1 ceapă mică

1 căţel de usturoi (opţional)

1 foaie de dafin

sare, piper

La ortodocși Postul Paștelui (Postul Mare) durează 48 de zile în total: 40 de zile de post propriu‑zis, la care se adaugă Săptămâna Mare. La catolici, Postul Mare durează 40 de zile, de la Miercurea Cenușii până în Joia Mare.