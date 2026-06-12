Când scăpăm de ploi? Anunțul de ultim moment al ANM, în plin cod galben de vijeli

O avertizare meteo de cod galben aduce vineri ploi torențiale, descărcări electrice și o răcire accentuată a vremii în mai multe regiuni din țară. Meteorologii spun cât va mai dura acest episod de instabilitate și când revin temperaturile de peste 30 de grade.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de averse însemnate cantitativ și instabilitate atmosferică, valabilă vineri între orele 10:00 și 21:00.

Sunt vizate Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, unde „vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…60 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni”.

În aceste zone cantitățile de apă vor ajunge la 20…30 l/mp și izolat vor depăși 40 l/mp, potrivit meteorologilor.

În același interval, este în vigoare și o informare de vânt puternic. „Temporar vântul va avea intensificări în Moldova, Dobrogea, local în Oltenia, Muntenia și izolat în restul teritoriului, cu rafale, în general, de 40…50 km/h”.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi temporar și pe arii restrânse în Moldova, Transilvania, Oltenia și sud-vestul Munteniei.

Cod galben de averse însemnate cantitativ și instabilitate atmosferică, până pe 12 iunie, ora 21. Harta ANM

Când scăpăm de ploi

Întrebată la Digi24 cât va mai dura episodul de instabilitate atmosferică, Florinela Georgescu, meteorolog ANM, a spus că până „pe la jumătatea lunii iulie”.

„Tradițional, perioada cu instabilitate atmosferică cea mai pronunțată se încheie pe la jumătatea lunii iulie, deocamdată pe un orizont mai restrâns pentru următoarele zile. Categoric, după ploile de astăzi, așteptăm o ameliorare pe parcursul weekendului, cel puțin până duminică, aversele să fie mult mai puține, iar temperaturile să înceapă din nou să crească”, a spus ea.

Ea a precizat și că „săptămâna viitoare este încă posibil să avem episoade cu averse pe arii ceva mai extinse”.

„În a doua parte a săptămânii temperaturile continuă să crească, probabil că vor depăși 30-32° în multe zone ale țării”, a mai spus meteorologul.

Vremea în Capitală

Bucureștiul se va afla până diseară, la ora 21.00, sub o atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, informează ANM.

Vremea va fi în general instabilă și se va răci semnificativ. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse, însoțite după-amiaza de descărcări electrice.