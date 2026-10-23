Când se opresc ploile. Meteorologii anunță ce urmează în weekend și la începutul săptămânii viitoare

Vremea va continua să fie capricioasă cu ploi în mare parte din țară, până la noapte. De mâine însă, vom resimți o ameliorare a vremii, iar ploi slabe mai sunt așteptate izolat, în sud și sud-est, a explicat Iulia Bărbulescu, meteorolog ANM, pentru HotNews.

După câteva zile cu soare și temperaturi plăcute, vremea s-a schimbat, iar de joi plouă în cea mai mare parte a țării. La București, sunt așteptate ploi pe tot parcusul zilei de vineri, însă weekendul aduce o îndreptare a vremii, a declarat Iulia Bărbulescu, pentru HotNews.

„În jumătatea de est a țării temperaturile pe timp de zi vor scădea și vor fi înnorări în general persistente. Va ploua în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, local în Transilvania și pe spații mici în Oltenia, iar la altitudini mari la munte vor fi precipitații mixte.

Ploile vor avea și caracter de aversă, iar în sud-est izolat vor fi descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi local de 10 – 15 l/mp și izolat de peste 20 l/mp, în special în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și în zona Carpaților de Curbură”, a declarat meteorologul ANM.

În restul țării, temperaturile vor fi comparabile cu cele de joi și cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în sud-vest și est, potrivit sursei citate.

„Temperaturile maxime vor fi între 9 și 21 de grade, cu cele mai mari valori în Oltenia, iar cele minime se vor încadra între -2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 11 grade pe litoral. Cu precădere dimineața și noaptea, pe alocuri va fi ceață și izolat burniță. În București, la noapte, vor fi nori joși, ceață și condiții de burniță, iar minima va fi de 6 – 8 grade”, a spus Iulia Bărbulescu.

Cum e vremea în weekend

De sâmbătă însă, temperaturile, în special cele de pe timpul zilei, vor crește ușor în mare parte din țară.

„Cerul va avea înnorări temporare și pe spații mici va ploua slab în regiunile estice și sud-estice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului cu viteze în general de 40…50 km/h. Temperaturi maxime, 13 și 22 de grade, cel mai cald în vest, și minime între -4 grade în depresiuni și 14 grade pe litoral. Din nou, dimineața și noaptea, ceață și izolat burniță”, a spus meteorologul ANM.

În București, temperatura maximă va fi de 18 grade, cerul temporar noros și vânt „care nu va pune probleme”. Temperatura minimă în Capitală va fi de 6 – 8 grade și noaptea va fi ceață.

„De mâine deci, începe să se îndrepte vremea, În București va crește temperatura, vor mai fi înnorări, dar vom întrezări razele soarelui”, a spus Iulia Bărbulescu.

Pentru duminică, cerul va avea înnorări temporare și pe arii restrânse va ploua slab, ziua în regiunile estice, iar noaptea în vest și nord-vest.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în nordul Moldovei, sudul Banatului și la munte cu viteze în general de 40…50 km/h.

Temperaturile maxime vor ajunge la 20 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 grad în estul Transilvaniei și 13 grade pe litoral. Pe alocuri se va forma ceață și izolat va fi burniță.

„În București, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 16…17 grade și cea minimă de 6…8 grade. Din nou dimineața și noaptea se va forma ceață”, a precizat meteorologul ANM.

Urmează temperaturi peste cele normale

Pentru săptămâna viitoare, primele estimări ale meteorologilor arată că luni, avem temperaturi de la 13 la 28 grade, ploi slabe, cu șanse mai ridicate în nordul, centrul și estul tării.

„Marți, vom avea temperaturi peste cele normale climatologic, de 19-20 grade. Rămân condiții de ceață. În București, temperaturi de 18-19 grade, atât luni cât și marti”, a spus Iulia Bărbulescu.