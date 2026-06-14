Când spune Adrian Veștea că a primit propunerea de a fi premier: „Am fost chemat de domnul președinte”

Nicușor Dan, cu Adrian Veștea, la consultările președintelui cu delegația PNL din 18 mai Foto: Presidency.ro

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat duminică seară, la Euronews și, ulterior, la Antena 3 CNN, că propunerea de a ocupa funcția de prim-ministru a venit dinspre Cotroceni „în urmă cu patru zile”, când a avut și o discuție prealabilă cu președintele Nicușor Dan.

Întrebat care a fost ziua concretă, Veștea a spus că e vorba de „miercuri după-amiază”. Miercuri seară, la ora 18.00, președintele a avut o ieșire în care a făcut „apel la responsabilitatea partidelor față de acest moment.”

Veștea a mai spus că sâmbătă seară a fost chemat din nou de șeful statului, moment în care discuțiile s-au concretizat.

Întrebat despre informațiile apărute încă din primăvară în presă, când publicația Biz Brașov scria că „Adrian Veștea e pregătit în secret să devină prim-ministru”, premierul desemnat a minimalizat speculațiile și a insistat că discuția concretă a avut loc abia în ultimele zile.

„Cred că mulți au o admirație pentru Adrian Veștea. Posibil să se facă astfel de speculații. Dar ceea ce vă pot spune este că propunerea a venit în urmă cu câteva zile. Evident, am avut un timp de gândire. Au dorit să vadă dacă acest guvern de tehnocrați are posibilitatea să treacă”, a declarat premierul desemnat, la Euronews.

Întrebat când a primit efectiv propunerea, Veștea a precizat că aceasta i-a fost făcută „în urmă cu patru zile”.

La întrebarea dacă inițiativa a venit din partea președintelui Nicușor Dan, Veștea a răspuns: „Absolut”.

El a relatat și că, după revenirea dintr-o deplasare la Budapesta, a fost chemat la o nouă discuție cu șeful statului.

„Aseară, când am venit în țară, am fost chemat de domnul președinte. Decizia a fost că, înainte de interesele partidelor și de toate calculele politice, ar trebui să ținem cont și de România. Ar trebui să ne raportăm la România”, a afirmat premierul desemnat.

Întrebat de ce nu și-a informat colegii din PNL înainte de desemnare, Adrian Veștea a spus: „N-am avut posibilitaea să merg la ședință (ședința BPN a PNL de joi, n.r.) fiindcă trebuia să fac deplasarea la Budapesta și aveam o serie de probleme. Nu am avut nici informația necesară. Această decizie a fost luată de președintele României”.