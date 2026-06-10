Nicușor Dan, „apel la responsabilitatea partidelor politice”. Președintele face acum declarații privind negocierile pentrru instalarea guvernului Tomac

Președintele Nicușor Dan face o declarație de presă la Palatul Cotroceni la ora 18.00 pe tema negocierilor privind instalarea unui nou guvern. Potrivit surselor HotNews, premierul desemnat Eugen Tomac urma să se întâlnească în cursul acestei zile cu șeful statului.

HotNews transmite în format LIVE TEXT principalele declarații ale președintelui Nicușor Dan:

-„Acum câteva zile am desemnat un premier care va cere votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor față de acest moment. Tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării.

-Mandatul meu este să păstrez direcția prooccidentală a României și să previn o cădere economică abruptă.

Sunt îngrijorat că partidele nu mai discută între ele.

-Puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale. Românii vor o guvernare. Și până în 2028, se vor întâmpla multe lucruri.

Noi discuții la Parlament și apoi la Cotroceni

Eugen Tomac a avut și astăzi discuții cu parlamentari neafiliați, precum și cu o parte dintre parlamentarii Minorităților Naționale. El a afirmat, în Parlament, după discuția cu minoritățile că vrea să găsească împreună cu partidele politice un compromis pentru a debloca „situația extrem de complicată în care se află România”, după cum a afirmat.

Tomac a respins afirmația potrivită căreia miniștrii din cabinetul său sunt apropiați de partide, spunând că e dispus să negocieze inclusiv cele patru portofolii, unde alegerea sa a dus la acuzații, inclusiv din partea prim-vicepreşedintelui PNL Ciprian Ciucu, că aceștia sunt apropiați de PSD.

Este vorba despre Vladimir Ionaș (propunerea pentru Dezvoltare), Nicolae Istudor (propunerea pentru Agricultură), Ionuț Mașala (propunerea pentru Transporturi) și Diana Morar (propunerea pentru Muncă).

Surse HotNews au afirmat că, după discuțiile din Parlament, Eugen Tomac urma să meargă la Palatul Cotroceni pentru o discuție cu Nicușor Dan legată de modul în care se derulează negocierile privind obținerea susținerii necesare instalării cabinetului său prin votul de învestire al Parlamentului.

Eugen Tomac insistă că merge mai departe

Marți seară, Eugen Tomac a negat că ar urma să-și depună mandatul primit de la Nicușor Dan de a forma un nou guvern. El se declară în continuare încrezător că va primi votul de învestitură în Parlament.

„Circulă un zvon că mâine (n.r. miercuri) aș intenționa să îmi depun mandatul, în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice. Este FALS! Mandatul pe care l-am primit cu onoare și responsabilitate de la președintele Nicușor Dan este să formez Guvernul și, bineînțeles, voi duce această procedură până la votul Parlamentului. E calea firească, în concordanță cu principiile pe care le am”, a scris Eugen Tomac pe Facebook.

„Sunt încrezător, totuși, așa cum am afirmat de fiecare dată după consultări, că votul va fi unul favorabil. Toți cei care trâmbițează ipoteze menite să divizeze nu au niciun temei și fac, așadar, apel la vigilență”, a mai spus Tomac.