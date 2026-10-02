Când spune CNAIR că se vor rezolva problemele la TollRo. „Șoferii nu trebuie să rămână blocați în parcări”

Purtătorul de cuvânt al CNAIR a explicat că șoferii care încearcă să intre în noua platformă de taxare rutieră, TollRo, pot pleca în cursă fără riscul de a primi amenzi chiar și în eventualitatea în care nu reușesc să acceseze sistemul.

TollRo, obligatoriu din 1 octombrie 2026 pentru vehiculele peste 3,5 tone, s-a blocat chiar în ziua lansării, din cauza volumului de trafic și a unor probleme cu procesatorul de plăți, conform CNAIR.

Vodafone, compania care a dezvoltat platforma de taxare rutieră TollRo, a dat asigurări că fac tot posibilul ca până mâine seară să rezolve problemele întâmpinate de noul sistem, a declarat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), vineri, la Digi24.

„Șoferii nu trebuie să rămână blocați în parcări. Dacă încearcă să intre – și trebuie să încerce să intre – pe această aplicație, dacă aplicația nu merge și dă erori, pot să plece mai departe în cursă, fără riscul de a primi amenzi. Am discutat cu compania, care a creat această aplicație, și ne-a dat asigurări că fac tot posibilul ca până mâine seară, deci din noaptea de sâmbătă spre duminică, adică în 72 de ore de la lansarea aplicației, să facă tot ce ține de ei să rezolve aceste probleme”, a spus reprezentantul CNAIR.

El a explicat că în sistem se observă că șoferii „au încercat să intre în platformă și a eșuat încercarea”, astfel că „pot să plece în cursă fără riscul de a primi amenzi, cu condiția, totuși, să încerce să intre în platformă”.

Cum s-au produs disfuncționalitățile

Alin Șerbănescu a precizat că platforma a înregistrat 4-5 milioane de vizite, însă în sistem s-a reușit înregistrarea a doar 150.000 de autovehicule.

„Problema pornește de la faptul că această platformă, fiind nouă, în termeni tehnici se spune că «nu are reputație», deci practic sistemele anti-spam, Google și Yahoo, în momentul în care au văzut o multitudine de mesaje venite din partea platformei TollRo, le-au izolat. Practic, le-au trimis în spam. Aceste 4 milioane de vizite înseamnă 4 milioane de încercări, unele eșuate, de a se înregistra în platformă, ceea ce a creat această alertă. Chiar dacă au fost doar 150.000 de autovehicule, vă dați seama cât au încercat efectiv până când au intrat sistemele anti-spam în alertă”, a adăugat el.

Reprezentantul CNAIR consideră că aceste probleme arată „foarte clar că trebuia să mai facem teste la această platformă”.

„Trebuia să avem mai mult timp la dispoziție. Tocmai de aia am cerut până anul viitor, în aprilie, să avem la dispoziție acest timp. Pentru că, iată, inclusiv sistemele internaționale cu care se cuplează această platformă nu au avut timp să se obișnuiască cu platforma noastră”, a conchis Șerbănescu.