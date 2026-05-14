Când stadionul se golește, rămâne familia. Cristi Chivu și fetele lui, Natalia și Anastasia

„Dedic trofeul fiicelor mele, care au fost nevoite să suporte multe lucruri, mai ales la începutul sezonului, când tatăl lor era pus la îndoială”, a spus Cristi Chivu în 13 mai 2026, când a câștigat Cupa Italiei, al doilea trofeu din 2026. Cu doar câteva zile în urmă, echipa pe care o antrenează, Internazionale Milano, a devenit Campioana Italiei, stabilind un record absolut. Chivu a devenit primul antrenor străin care realizează eventul cu Inter la sezonul de debut și al doilea antrenor din istoria lui Inter care câștigă eventul și ca jucător, și ca antrenor.

Dar, dincolo de titluri, Cristi Chivu mai este recunoscut pentru ceva. Este un familist convins și un tată care își adoră cele două fiice, acum adolescente.

Imediat după fluierul final al meciului Lazio Roma-Internazionale Milano de pe Stadionul Olimpico, Cristi Chivu și-a îmbrățișat jucătorii, iar imediat după aceea pe Adelina, soția lui, și pe cele două fete, Natalia (17 ani) și Anastasia (16 ani).

În mijlocul confetti-urilor, al blitzurilor și al unei Italii care îl privește acum ca pe unul dintre cei mai promițători antrenori ai generației sale, fostul căpitan al naționalei României a vorbit din nou despre fiicele lui. Nu despre tactică, nu despre presiunea Seriei A, nu despre revanșe. Ci despre copii. Și despre oamenii care îl țin întreg atunci când stadionul se golește.

