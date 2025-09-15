Când va adera România la OCDE. Anunțul făcut de Nicușor Dan

„Pentru România, aderarea la OCDE este un obiectiv strategic”, a declarat, luni, președintele Nicușor Dan, după întâlnirea pe care a avut-o la București cu secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Mathias Cormann.

„Am avut astăzi o discuție excelentă cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann. OCDE este organizația care reunește cele mai dezvoltate economii și cele mai consolidate democrații din lume. Totodată, aceasta stabilește standarde și repere globale în domenii precum comerțul, finanțele și tehnologia”, a transmis președintele într-un mesaj postat pe Facebook.

Nicușor Dan explică de ce aderarea la OCDE este un obiectiv strategic pentru România. Potrivit președintelui, aderarea „este cea mai puternică recunoaștere internațională că trăim într-o țară dezvoltată, iar experiența altor state arată că aderarea a fost urmată de un avans economic semnificativ”.

„Ne va face mai competitivi în atragerea investițiilor străine și va crește interesul investitorilor instituționali” și „vom putea obține finanțări mai avantajoase pentru a direcționa mai multe resurse către dezvoltarea țării noastre”, adaugă el.

Șeful statului a precizat și că procesul de aderare al României progresează foarte bine. „Peste jumătate din evaluările tehnice au fost deja încheiate cu succes. Dacă menținem acest ritm, România va adera la OCDE anul viitor”, conchide Nicușor Dan.

„România va face totul” pentru a adera la OCDE

La rândul său, Ilie Bolojan a declarat, luni, la finalul întâlnirii cu Mathias Cormann, a declarat că OCDE va fi încă o ancoră pentru modernizarea României, potrivit News.ro.

„Chiar dacă anul 2025 a fost un an marcat de alegeri şi schimbări instituţionale, un aspect a rămas constant. După ce am devenit membri ai NATO şi ai Uniunii Europene, aderarea la OCDE este în continuare un obiectiv principal. Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică va fi încă o ancoră pentru modernizarea ţării noastre şi pentru consolidarea statutului ei în rândul democraţiilor consolidate”, a afirmat Bolojan.

El i-a transmis secretarului general al OCDE că, la trei ani de la primirea foii de parcurs, România este din ce în ce mai aproape de îndeplinirea acestui obiectiv.

„Am încheiat aproape două treimi din totalul de 25 de evaluări în comitetele organizaţiei. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au fost implicaţi în acest proces. Statutul de membru OCDE ne va permite să preluăm cele mai bune practici în toate domeniile de politici publice, să colaborăm cu statele membre şi partenere ale organizaţiei pentru a găsi soluţii concrete la problemele comune, să ne dezvoltăm mai eficient şi să oferim stabilitate pentru cetăţeni şi mediul de afaceri”, a arătat premierul Bolojan.

El a subliniat că toate instituţiile implicate în aderarea la OCDE sunt angajate în implementarea recomandărilor organizaţiei pentru finalizarea la timp a procesului tehnic.

De asemenea, Bolojan a spus că „OCDE reprezintă o platformă esenţială pentru afirmarea valorilor în care credem, cooperare internaţională, guvernanţă responsabilă şi politici publice bazate pe date” și că „România va face totul” pentru a adera la organizație.

„Pentru mine, în calitate de prim-ministru, aderarea la această organizaţie înseamnă trei aspecte importante pentru ţara noastră, un aspect care ţine de reputaţia internaţională a României, de creştere a încrederii pieţelor în România, un al doilea aspect care ţine de punerea economiei ţării noastre pe baze cât mai sănătoase, ceea ce înseamnă creştere economică şi dezvoltare, şi, nu în ultimul rând, politici publice care se bazează pe date, ceea ce înseamnă poziţii publice bune pentru comportamente corecte”, a mai declarat Ilie Bolojan.