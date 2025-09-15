Când va avea loc vizita lui Nicușor Dan la Washington. Ce își dorește șeful statului de la întâlnirea cu Donald Trump

Președintele Nicușor Dan a declarat că vizita în Statele Unite, la invitația lui Donald Trump, „va avea loc fără discuții, cel mai probabil la începutul anului viitor”. Însă, șeful statului român spune că vrea să meargă în SUA cu mai multe propuneri pentru o „colaborare economică”.

Invitat luni seară la Antena 3 CNN, Nicușor Dana fost întrebat despre relațiile pe care România le are cu Statele Unite ale Americii.

„După cum știți, am avut o conversație telefonică cu domnul Trump imediat ce am fost învestit în funcție și în acea conversație, domnia sa m-a invitat în Statele Unite, într-o vizită oficială. Această vizită va avea loc fără discuții, cel mai probabil la începutul anului viitor”, a spus președintele Nicușor Dan.

„Mai important decât să existe o vizită este conținutul acestei vizite. Și România are în momentul acesta două obiective mari care țin, în mod important, și de relația cu SUA. Una este securitatea, cealaltă economia. În momentul în care vizita asta va avea loc, vreau sa fiți siguri ca România se va duce pe de-o parte cu toate propunerile care țin de securitate, de militarii americani prezenți în România, dar, mai ales, cu niste propuneri concrete de colaborare economică. Deci ce îmi doresc de la aceasta vizită este să consolidăm schimburile comerciale și susținerea firmelor americane în România și ale celor românești în State”, a mai spus acesta.