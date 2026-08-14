Când va desemna Nicușor Dan un nou prim-ministru? Răspunsul consilierului prezidențial Eugen Tomac

Eugen Tomac, consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, afirmă că şeful statului va desemna un prim-ministru care să formeze Guvernul „de îndată ce se va contura o majoritate”.

Tomac spune că, pentru realizarea acestei majorităţi, este nevoie de „un dialog intens”, iar „partidele trebuie să fie mult mai flexibile”, citează News.ro.

„De îndată ce se va contura o majoritate care poate debloca acest proces, evident că preşedintele va desemna o persoană pentru formarea Guvernului. (…) În momentul de faţă, ce este cel mai important este să găsească un consens din partea partidelor pro-europene pentru a vota un nou guvern. De aceea nu voi intra în discuţii legate de nume de persoane, cine este mai potrivit. Avem la ora actuală două propuneri oficiale, PSD l-a propus pe dl Sorin Grindeanu, PNL, USR, UDMR pe dl Sigfried Mureşan. Oricare dintre cele două persoane, dacă ar fi desemnate mâine, nu au venit cel puţin până la această oră cu o majoritate în spate şi de aceea cred că discuţiile trebuie să continue exact prin prisma necesităţii de a reuşi un nou guvern şi pentru asta partidele trebuie să fie mult mai flexibile sau cine va propune acea majoritate pe care urmează să voteze Parlamentul prin o nouă desemnare. E clar că avem nevoie de acest dialog în următoarea perioadă şi eu sunt optimist că vom găsi o soluţie să depăşim acest moment”, a afirmat Eugen Tomac, vineri seară, la postul B1 TV.

Întrebat dacă preşedintele ia în continuare în calcul ideea formării unui guvern tehnocrat, după ce liderul PNL Ilie Bolojan a declarat public că ar susţine o astfel de variantă, consilierul lui Nicuşor Dan a răspuns: „Nu pot să spun acest lucru”.

El este de părere că trebuie continuat dialogul pentru ca o soluţie să fie generată pentru formarea unui guvern.

„Această soluţie va fi generată de un dialog intens pe care trebuie să-l continuăm pe această dimensiune. Este clar acest lucru, pentru că până acum nu s-a degajat nicio formulă care să ne ducă spre aceasta”, a spus Tomac.

„Preşedintele a propus, a făcut două desemnări care nu au convins partidele politice. Eu cred că, pentru a depăşi acest moment de blocaj, este nevoie de acest dialog serios şi continuu între preşedinte şi liderii politici, pentru a găsi un consens şi un compromis rezonabil pentru a face o desemnare care până la urmă să treacă prin Parlament, nu să ajungem la adâncirea crizei. Nu vrea nimeni nici să rescrie Constituţia, nici să minimalizăm procedurile care există, dar în acelaşi timp preşedintele este un om de stat responsabil, raţional, care nu vrea adâncirea crizei, ci vrea găsirea unei soluţii de comprmis care să ne permită să avem un guvern, toate evaluările ne obligă să ieşim din acest blocaj”, a adăugat Tomac.