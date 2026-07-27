Când va fi deschis „tronsonul muzeu” de pe Autostrada Transilvania: Șeful de la Drumuri spune de ce nu e inaugurată autostrada, deși e gata

Circa 12 km din Autostrada Transilvaniei A3 vor fi deschiși traficului „cel mai probabil la jumătatea lunii august”, a anunțat directorul Companiei de Drumuri, care a explicat de ce încă nu a inaugurat tronsonul care practic a fost finalizat.

„Vineri, 24 iulie, antreprenorul a notificat oficial CNAIR că lucrările pe lotul Zimbor – Poarta Sălajului sunt finalizate. Stadiul fizic: 99,40%”, a transmis luni Cristian Pistol, directorul Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Directorul de la Drumuri spune acum că circulația nu va fi deschisă decât în momentul în care va fi finalizat și nodul rutier Românași, cel de la capătul dinspre Poarta Sălajului – o lucrare care face parte dintr-un contract distinct.

„Recepția lucrărilor, cel mai probabil la jumătatea lui august”

„Dacă aș recepționa astăzi doar lotul, fără noduri, aș avea exact ce mi se reproșează: 12 kilometri de asfalt perfect pe care nu poate intra nicio mașină. O autostradă-muzeu autentică, cu recepție festivă și zero kilometri în circulație. Zero kilometri. Cifra asta îmi sună cunoscut. Unii au făcut din ea brandul unui întreg mandat”, reacționează Pistol, într-un mesaj pe Facebook.

„Recepția la terminarea lucrărilor va fi programată, cel mai probabil, la jumătatea lunii august, pentru tot pachetul: lotul Zimbor – Poarta Sălajului plus nodurile Zimbor și Românași. Imediat după recepție, se deschide circulația pe acest nou sector de autostradă. Real, cu mașini, nu cu declarații”, spune Pistol.

„Nu care cumva să se contabilizeze kilometrii noi în dreptul USR”

Reacția acestuia vine după ce duminică secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a scris că tronsonul, deși gata, nu este deschis din motive politice.

„Am revenit în teren, am parcurs integral cei 12 kilometri de autostradă și pot spune cu certitudine: lucrările sunt terminate. Au fost finalizate nodurile rutiere de la Zimbor și Poarta Sălajului, a fost remediată alunecarea de teren de pe traseu, asfaltul a fost așternut, marcajele trasate, parapetele instalat. Au mai rămas câteva goluri tehnologice pentru accesul traficului de șantier, dar care vor fi închise în 1-2 zile fără probleme. Autostrada este pregătită pentru trafic”, spunea Cosma.

El dădea vina pe șeful de la CNAIR că nu a trimis comisia de recepție la finalizarea lucrărilor și spunea că motivația este una politică.

„Poate că domnul Pistol nu este lăsat de părinții lui politici Grindeanu și Thuma să deschidă autostrăzi în această perioadă, ca nu care cumva să se contabilizeze kilometrii noi în dreptul USR. Sau poate așteaptă întoarcerea din concediu a colegului de puci din PNL, domnul Bode, fără de care nu se pot tăia panglici în Sălaj”, susținea Cosma.

A3 Zimbor – Poarta Sălajului: