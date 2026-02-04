Când va începe noul sezon al emisiunii „Chefi la cuțite”. Anunțul făcut de Antena 1

Antena 1 anunță într-un comunicat de presă că emisiunea culinară „Chefi la cuțite” va avea un nou sezon. Sezonul 17 va fi difuzat începând din luna martie.

Noul sezon „Chefi la cuțite” va începe luni, 2 martie la TV, cât şi pe platforma AntenaPlay. Emisiunea va fi difuzată în fiecare luni, marți și miercuri seara, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Cine sunt jurații emisiunii

Noul sezon îi readuce la masa juraților pe chefii Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Orlando Zaharia și Ștefan Popescu. Gazda emisiunii va fi Irina Fodor.

Ei vor trece printr-o nouă rundă de audiții pe nevăzute, dar și prin bătălii pentru amulete și probe cu eliminatorii pentru concurenți.

„Revoluția în bucătărie continuă la Chefi la cuțite. O să vedeți farfurii spectaculoase și invitați cu totul speciali, o să simțiți mai mult ca oricând adrenalina din bucătăria noastră, veți trăi alături de noi poveștile concurenților”, a declarat chef Richard Abou Zaki.

Și Alexandru Sautner a declarat că e „gata de bătălie în bucătărie. Aștept să descoperiți ce se întâmplă în sezonul 17, să vedeți nu doar întrecerea nebună dintre noi, ci și oamenii care ne calcă pragul”.